Binh chủng Hóa học đã sẵn sàng tẩy độc quanh kho cháy Rạng Đông

Ngày 11/9, trả lời phóng viên, Thượng tá Đậu Xuân Hoài - Phó viện trưởng Viện Hóa học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hóa học) cho biết, đơn vị đã nhận được đề nghị bằng văn bản của TP Hà Nội về việc phối hợp với các bên liên quan để thực hiện tẩy độc môi trường quanh khu vực kho cháy của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (gọi tắt là Công ty Rạng Đông) và đơn vị này đã sẵn sàng.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

"Phương án tẩy độc gồm nhiều nội dung, như đảm bảo an toàn cho lực lượng thực hiện, tránh gãy đổ kết cấu xây dựng của nhà xưởng; đảm bảo an ninh, an toàn... Chúng tôi vẫn đang chờ phê duyệt phương án tẩy độc, còn đơn vị tôi đã sẵn sàng phối hợp cùng với các bên để thực hiện công việc này" Thượng tá Đậu Xuân Hoài nói.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn khẳng định, với lực lượng và phương tiện hiện có, Binh chủng Hóa học có thể tẩy sạch hoàn toàn chất độc quanh khu vực kho cháy Công ty Rạng Đông.

Cũng theo ông Tỵ, lực lượng quân đội đã tham gia thực hiện tiêu, tẩy nhiều vụ ô nhiễm do hóa chất, như vụ sự cố môi trường Formosa ở Hà Tĩnh hay mới nhất là vụ ô nhiễm hơn 30 tấn hoá chất trên biển - dù bị loang nhanh nhưng đã được xử lý rất thành công.

Như đã đưa tin, chiều tối 28/8, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội), đến sáng ngày 19/8 vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, ngọn lửa thiêu rụi khoảng 6.000m2 kho chứa sản phẩm, làm cháy khoảng 480.000 bóng đèn huỳnh quang, chủ yếu là loại đèn dài 1,2m có sử dụng thủy ngân (Hg) lỏng với hàm lượng 20mg/bóng.

Chiều ngày 10/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Trong đó có nội dung, Công ty Rạng Đông có trách nhiệm ký hợp đồng thu gom toàn bộ các chất thải do vụ cháy gây ra, vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải nguy hại để xử lý theo đúng quy định. Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Hóa học tiến hành tẩy độc ngay toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy và vùng lân cận, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Kinh phí tẩy độc do Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông chịu trách nhiệm thanh toán.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị về UBND thành phố để sớm công bố công khai, minh bạch cho dư luận và nhân dân.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước thải xung quanh khu vực Nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, hoàn thành trước ngày 20/9/2019.../.