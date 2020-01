Bình Dương xử phạt nam thanh niên đăng video phản cảm lên mạng xã hội

Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện video dài 1 phút 33 giây với nội dung “bạn rủ nhậu mà hối quá”, ghi lại cảnh 2 thanh niên lái xe máy mang biển số 61H1-508.30 chạy trên đường không đội mũ bảo hiểm vừa tắm vừa đùa giỡn. Video đã thu hút gần 16.000 lượt xem, hơn 15.000 lượt thích, hơn 45.000 lượt chia sẻ.

Hình ảnh phản cảm được cắt từ video do anh Khanh đăng tải.

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, Công an huyện Dầu Tiếng đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập Huỳnh Thanh Khanh đến cơ quan công an làm việc.

Anh Huỳnh Thanh Khanh tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Khanh thừa nhận do hạn chế về nhận thức nên đăng video gây phản cảm lên mạng xã hội. Khanh bị công an xử phạt vi phạm hành chính các lỗi sau: Điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe. Công an cũng đã lập biên bản xử phạt chủ xe là Nguyễn Hoàng Duy, cùng ở xã Long Hòa với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển./.