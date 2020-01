Bố ôm con trai 1 tuổi ra cầu Long Biên (Hà Nội) tự tử

Vào khoảng 12h31 ngày 9/1, một người đàn ông có biểu hiện “lạ” đã ôm con trai 1 tuổi ra cầu Long Biên có ý định tử tử. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 1 (PC08 – Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Ngọc Thụy (Long Biên, TP Hà Nội) và đội cứu hộ cứu nạn của quận Hoàn Kiếm dùng những biện pháp nghiệp vụ đã giải cứu thành công 2 bố con vào 13h30 cùng ngày.

Người đàn ông có biểu hiện "lạ" ôm con trai 1 tuổi ra cầu Long Biên có ý định tử.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc – Đội trưởng Đội CSGT số 1 (PC08 -Công an TP Hà Nội) cho biết “Thời điểm tiếp cận hiện trường, người cha có biểu hiện như người say, ảnh hưởng tâm lý nặng nề, chúng tôi cùng với các bên liên quan đã dùng các biện pháp nghiệp vụ đã thuyết phục được người đàn ông này vào khu vực an toàn”.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Theo Trung tá Ngọc, ngay sau khi cứu xong, lực lượng chức năng đã đưa 2 cha con về trụ sở Công an phường Ngọc Thụy (Long Biên, TP Hà Nội). Tại trụ sở, bước đầu xác định được người cha là Phạm Gia Minh (1989 Đống Đa, Hà Nội), cháu trai Phạm Gia Khánh sinh năm 2019 hiện đang ở (Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc.

Hiện các cơ quan chức năng đã bàn giao cho Công an Quận Long Biên để xử lý vụ việc theo quy định./.