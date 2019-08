Bộ Tài nguyên và Môi trường nói về “bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn“

Sáng 1/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lên tiếng về việc Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận cơ quan này bổ nhiệm 98 trường hợp thiếu tiêu chuẩn và hàng loạt vi phạm khác trong công tác cán bộ, đang gây xôn xao dư luận.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, trong số 36 trường hợp Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng thì có 33 trường hợp được bổ nhiệm trước khi có quy định về chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng (Nghị định số 101/2017) và tại thời điểm bổ nhiệm đã đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi Nghị định số 101/2017 có hiệu lực thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung yêu cầu có các chứng chỉ này vào tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý; các trường hợp cán bộ đang giữ chức vụ quản lý đã được bổ nhiệm trước đây sẽ được bồi dưỡng để hoàn thiện.

Tuy nhiên, do kinh phí đào tạo bồi dưỡng hạn chế, đồng thời để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong một thời gian ngắn không thể cử hết các cán bộ lãnh đạo đi bồi dưỡng để bổ sung chứng chỉ dẫn đến còn có các trường hợp chưa có chứng chỉ tại thời điểm thanh tra. Đến nay, các cán bộ này đều đã được cử đi bồi dưỡng để hoàn thiện các chứng chỉ nêu trên. 3 trường hợp vào thời điểm bổ nhiệm còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng (có 2 trường hợp là bổ nhiệm lại) đều được thực hiện quy trình từ trước khi có quy định về tiêu chuẩn này.

Về nội dung kết luận 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị, 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định những năm qua đã ban hành quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ.

Trong đó đã đặt ra yêu cầu về một số tiêu chuẩn bổ nhiệm (có tiêu chuẩn về lý luận chính trị) cao hơn so với quy định và mặt bằng chung nên dẫn đến gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp.

“Trong số các trường hợp bổ nhiệm nêu trên hầu hết là viên chức lãnh đạo cấp Phòng của một số viện nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác điều tra cơ bản. Đây là các trường hợp được bổ nhiệm từ năm 2017 trở về trước; tại thời điểm bổ nhiệm đã bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; có năng lực, phẩm chất đạo đức.

Tuy nhiên, do công tác tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thường xuyên phải làm việc lưu động. Mặt khác do chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít so với nhu cầu nên chưa có điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị.

Từ đầu năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo rà soát và cử các cán bộ còn thiếu tiêu chuẩn đi học để hoàn thiện theo quy định. Đến nay, các trường hợp nêu trên đã được cử đi học.

Đối với 2 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền vào năm 2011, 2012 mà kết luận thanh tra chỉ ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng đây là thời điểm các quy định về tuyển dụng công chức không qua thi tuyển mới được ban hành; do cách hiểu quy định chưa thống nhất đã dẫn đến việc thực hiện không đúng thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận thấy rõ sai sót, đồng thời đã chỉ đạo hủy bỏ 1 quyết định tuyển dụng đối với 1 trường hợp; trường hợp còn lại đang được xem xét để xử lý theo quy định.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Nội vụ để thực hiện theo đúng quy định./.