Bỏ trốn khỏi khu cách ly dịch corona - hành vi cần lên án

Theo thông tin từ Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly, theo dõi sức khỏe ngày 10/2 là Nguyễn Thị D, sinh năm 1976, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Cán bộ bác sỹ quân y và cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn kiểm tra sức khỏe các trường hợp cách ly.

Trung đoàn 123 là một trong các đơn vị được giao thành lập khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe những người Việt Nam trở về qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh Lạng Sơn để bảo đảm xử lý, cứu chữa ngay những trường hợp không may nhiễm bệnh. Hiện khu vực cách ly này đang có trên 400 người được theo dõi sức khỏe đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế. Những người thuộc diện phải cách ly được theo dõi sức khỏe, chăm sóc y tế và đời sống hàng ngày một cách chu đáo.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung Đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, cán bộ quân y của đơn vị không bao giờ coi họ là những người bệnh mà luôn quan tâm, hỗ trợ như người thân của mình.



"Trung đoàn đã tổ chức khám, tiếp nhận và bố trí nơi ăn chốn ở cho từng người, đặc biệt quan tâm đến các gia đình có các cháu nhỏ, bố trí các phòng cách ly riêng. Trung đoàn cũng bảo đảm đời sống cho những người tạm thời bị cách ly theo đúng tiêu chuẩn mà Bộ Quốc phòng quy định, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, chăm lo cơm nước và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết như là kem đánh răng, xà phòng, bàn chải, khăn mặt, giấy vệ sinh...", Thượng tá Nguyễn Văn Quyền cho biết.



Những người được cách ly để theo dõi sức khỏe hiện không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào; nhu yếu phẩm được cấp phát ngay khi tiếp nhận, lịch sinh hoạt cũng được áp dụng theo tiêu chuẩn quân đội. Nếu có các bệnh thông thường cũng được lực lượng quân y chữa trị kịp thời.



Bác sĩ Nguyễn Công Hạnh, Chủ nhiệm quân y Trung Đoàn 123, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Hàng ngày, chúng tôi kiểm tra thân nhiệt 2 lần, sáng và chiều. Khi tất cả các công dân bị sốt, có biểu hiện bất thường, đau đầu, báo với quân y chúng tôi, chúng tôi đều đến khám và kiểm tra lại lần nữa. Nếu như có trường hợp sốt trên 37,5-38 độ C thì chúng tôi báo cáo với bệnh viện Đa khoa tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho cộng đồng".



Việc tạm thời cách ly những người sinh sống và làm việc tại Trung Quốc trong thời gian có dịch viêm phổi cấp do virus corona là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho chính họ và người thân, cộng đồng nếu những người này không may nhiễm bệnh. Thế nhưng ngày 10/2 vừa qua, trong quá trình điểm danh, phát hiện 1 trường hợp vắng mặt, đến nay vẫn chưa rõ tung tích và điều này làm dấy lên lo ngại và bất bình của cộng đồng.

Anh Hoàng Văn Dương, một người dân địa phương nói: "Khi nghe thông tin một phụ nữ đã trốn khỏi khu vực cách ly ở Lạng Sơn. Tôi thấy đây là sự việc khá nghiêm trọng vì nếu như người này này có bệnh thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác".



"Trốn khỏi khu cách ly, tôi nghĩ việc này không nên bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều người. Điều đầu tiên ảnh hưởng đến người phụ nữ đó. Nếu có bệnh thì sẽ được chính quyền hỗ trợ điều trị sớm, sẽ khỏi bệnh nhanh. Chứ bây giờ ra ngoài phát bệnh thì cũng chưa có khả năng chữa trị ngay. Người phụ nữ này bỏ về nhà có thể lây nhiễm cho cả gia đình và cộng đồng", anh Hoàng Anh Dũng - một người dân khác cho biết.



Việc cách ly những người trở về từ vùng dịch là quy định bắt buộc của ngành y tế, không chỉ tại Việt Nam mà tại tất cả các nước trên thế giới. Việc làm này nhằm đảm bảo chữa trị kịp thời cho người được cách ly nếu không may nhiễm bệnh, cũng là đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà trước hết là chính thân nhân, gia đình của họ. Chính vì vậy, bỏ trốn khỏi khu vực cách ly, từ chối sự quan tâm, chăm sóc của các y bác sỹ là hành động thiếu suy nghĩ, có thể đe dọa trực tiếp mạng sống của chính họ và rất nhiều người khác./.

Trước đó, trong quá trình điểm danh vào sáng 10/2, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vắng mặt tại khu cách ly các công dân trở về từ Trung Quốc tại Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.



Đến chiều cùng ngày, quá trình kiểm tra xác nhận 2 trường hợp đi nhầm buồng và vẫn có mặt tại khu vực cách ly. Trường hợp còn lại là bà N.T.D đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

