Bộ Y tế đề nghị công an vào cuộc, điều tra vụ Pate Minh Chay

Tối 1/9, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 2013/ATTP-NĐTT ngày 1/9/2020 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.



Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian vừa qua đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Kết quả xác định nguyên nhân do vi khuẩn Clostridium Botulinum trong sản phẩm thực phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối Sống Mới (địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). Hậu quả đã gây ra ngộ độc cho một số người với những tổn thương nặng và kéo dài.

Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối Sống Mới.

Trước đó, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum là loại ngộ độc nặng nề, kéo dài, dễ tử vong. Nếu nguồn thực phẩm không được kiểm soát có thể gây ngộ độc cho nhiều người. Trường hợp bệnh nhân phải thở máy sẽ phải thở máy kéo dài trong từ 2-10 tháng. Trong quá trình thở máy sẽ có nhiều biến chứng với bệnh nhân. Sau đó, quá trình hồi phục cũng phải mất rất nhiều tháng.

Theo TS. Nguyễn Trung Nguyên, đây là tình trạng ngộ độc thực phẩm không xảy ra thường xuyên và thuốc giải độc cũng rất hiếm. Ở Việt Nam chưa có thuốc giải độc tố botulinum./.