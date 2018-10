Các nước ASEAN ra tuyên bố chung xóa bỏ rào cản với phụ nữ

Thông tin về kết quả hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết, trong những ngày làm việc các bộ trưởng đã trao đổi nhiều giải pháp ở tầm khu vực và quốc gia để hiện thực hóa các cam kết trong ASEAN về an sinh xã hội, tổ chức tốt các hội nghị bên lề, đối thoại chính sách...



Các bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm liên quan những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác khu vực, ứng phó với những thách thức có thể đặt ra. Đặc biệt là trong bối cảnh già hóa dân số, gia tăng về khoảng cách giàu nghèo, biến đổi khí hậu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… đã và đang tác động tiêu cực đến tất cả các nhóm xã hội, đặc biệt là những nhóm dễ tổn thương.

Trưởng đoàn các nước trong khối ASEAN cùng đưa ra thống nhất về tuyên bố chung để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, phụ nữ và trẻ em gái vẫn là những đối tượng thiệt thòi hơn trong tiếp cận và thụ hưởng các cơ hội, các nguồn lực, nguyên nhân căn bản là còn những định kiến giới về giá trị, vai trò của nam và nữ. Do đó, trong thời gian tới, các nước ASEAN cần phải sát cánh hơn nữa để xây dựng những chương trình hợp tác thật sự hiệu quả.Với Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định, Việt Nam cam kết cùng các nước thành viên ASEAN thúc đẩy hơn nữa an sinh xã hội cho người dân nói chung và cho phụ nữ, trẻ em gái nói riêng trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN hướng tới tầm nhìn ASEAN 2025.Theo đó, Việt Nam đề nghị ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng cần phải hiện thực hoá Tuyên bố Tăng cường an sinh xã hội của ASEAN và thực hiện các hành động trong Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về an sinh xã hội thông qua các dự án, chương trình cụ thể.Cùng với đó là dành nguồn lực nhiều hơn cho an sinh xã hội hướng tới ổn định xã hội, góp phần xây dựng một ASEAN hoà nhập; đảm bảo lồng ghép giới đầy đủ và hiệu quả vào luật pháp, chính sách về an sinh xã hội. Đồng thời, xóa bỏ, sửa đổi các quy định gây bất lợi đối với phụ nữ và trẻ em gái cũng như nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của phụ nữ và trẻ em gái.Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng thảo luận và thống nhất về bản tuyên bố chung để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ được tổ chức vào tháng 11/2018 tại Singapore.

Bản Tuyên bố tập trung vào các nội dung chính bao gồm đào tạo và tăng cường các kỹ năng mới cho phụ nữ, hình thành mạng lưới học tập suốt đời tại ASEAN, phù hợp với sự biến đổi liên tục của nghề nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đảm bảo việc làm bền vững cho tất cả mọi người, chấm dứt mọi rào cản đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực, việc làm; và tăng cường an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt thông qua việc hoàn thiện thể chế, luật pháp, chính sách bảo hiểm xã hội; mở rộng độ bao phủ tới mọi đối tượng, bao gồm khu vực phi chính thức và người lao động di cư./.