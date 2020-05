Các trường ở Hà Nội tập dượt kịch bản đón học sinh quay trở lại

Trong các ngày nghỉ lễ 2 và 3/5, các thầy cô giáo ở Hà Nội vẫn bận rộn tới trường để làm vệ sinh trường, lớp học và tham gia tập huấn để tập dượt các kịch bản tổ chức đón học sinh, tổ chức dạy học đảm bảo an toàn phòng tránh dịch Covid-19. Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho học sinh nên hầu hết các trường Phổ thông trên địa bàn Hà Nội đều tổ chức chia đôi lớp học, bố trí ra về lệch ca, không tổ chức giờ ra chơi tập trung, không tổ chức ăn bán trú... đảm bảo giãn cách để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh.



(Ảnh minh họa)

Từ 8h ngày 3/5, cô Trương Thị Tuyết Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 7V3, Trường THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa đã đến trường để tham gia lớp tập huấn về nội dung đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài để phòng tránh dịch Covid-19. Lớp tập huấn được tổ chức tại sân trường, các giáo viên được sắp xếp vị trí theo tổ bộ môn, mỗi giáo viên ngồi cách nhau 1,5 mét.

Nội dung buổi tập huấn chính là kịch bản đón học sinh quay trở lại trường học, với các bước: thực hiện tách lớp học, lập thời khóa biểu cho các lớp học sau khi chia tách, đón học sinh vào trường , theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt và tổ chức dạy học chính thức... Sau khi nghe hướng dẫn, cô Tuyết Mai cùng các giáo viên thực hành ngay các bước theo hướng dẫn, đặc biệt là cách thức kiểm tra thân nhiệt hàng ngày khi đón học sinh đến lớp.

"Đáng lẽ là lớp đang học bình thường thì bây giờ sẽ phải chia làm 2. Sau khi lên danh sách chia làm 2 thì tôi phải gửi danh sách về nhà trường, đồng thời phải thông báo với phụ huynh và học sinh về danh sách đó, cũng như là thông báo về một số nội dung. Ví dụ như thời khóa biểu này, quan trọng nhất là phụ huynh cần phải phối hợp để đo nhiệt độ cho các con ở nhà trước khi đến trường. Theo dõi tình hình sức khỏe của các con và đặc biệt hơn là cần phải lưu ý với các con về việc là các con phải đeo khẩu trang và chú ý giãn cách khi các con lên trên lớp đảm bảo khoảng cách tối thiểu", cô Mai cho hay.

Cô Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn cho biết, trường đã xây dựng kịch bản chi tiết, phân rõ nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân rõ ràng để đón học sinh quay trở lại trường học và đảm bảo an toàn khi các con đến trường hàng ngày. Khi tách lớp để đảm bảo giãn cách cho học sinh ngồi so le, mỗi cháu 1 bàn, nhà trường không đủ phòng học để tổ chức dạy học 6 buổi 1 tuần cho học sinh các khối nên phải xây dựng phương án dạy học cho từng khối.

"Chúng tôi đã lên phương án ưu tiên số 1 cho khối 9, vì các con chuẩn bị có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Các con khối 9 sẽ học tất cả các buổi sáng trong tuần, từ thứ 2 cho đến thứ 7, còn các con học sinh khối 6,7,8 thì học 3 buổi trên 1 tuần. Chúng tôi đã sắp xếp, bố trí để cho mỗi một lớp học được chia đôi đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giãn cách học sinh khi quay trở lại trường học", cô Hạnh chia sẻ.

Theo ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, khi học sinh quay trở lại trường học thì việc đảm bảo an toàn phòng bệnh cho các em là việc quan trọng nhất. Vì vậy, cùng với tổ chức vệ sinh, khử trùng lớp học, khuôn viên nhà trường thì mỗi cán bộ giáo viên đều phải nắm rõ và thực hiện đúng các bước trong kịch bản đón học sinh quay trở lại trường học, đồng thời tổ chức dạy và học an toàn.

"Nhà trường đã kẻ đường xếp hàng cho học sinh, sắp xếp khu vực kiểm tra y tế, kiểm tra thân nhiệt trước khi học sinh hay bất kỳ ai vào trường. Đảm bảo giãn cách thì nhà trường cũng theo hướng dẫn của Sở chia lớp. Trường tôi có học sinh khiếm thính, lớp chuyên biệt và lớp hòa nhập. Với những lớp chuyên biệt thì thường số học sinh rất ít thì không phải chia lớp, còn những lớp mà đi cả lớp không đảm bảo giãn cách chúng tôi chia ra thành 2, và nhóm nửa lớp này sẽ học buổi sáng, nhóm nửa lớp kia học buổi chiều. Lớp 9 thì học 5 buổi 1 tuần, còn lớp 8,7,6 thì học 4 buổi 1 tuần", ông Hoan thông tin.

Bàn học đã được khử trùng, sát khuẩn, các vòi nước được lắp thêm cùng với nước rửa tay ở sân trường, hành lang lớp học...Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đã rất sẵn sàng đón học sinh trở lại trong tâm thế vừa học vừa bảo vệ an toàn trong mùa dịch.

Bà Trần Lệ Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cho hay: "Trang bị đầy đủ cho các con và có khẩu trang dự phòng trong mỗi lớp. Toàn trường chúng tôi đã chuẩn bị được 1500 khẩu trang dự phòng cho các con. Đối với mỗi lớp thì đều chuẩn bị nước rửa tay và khử khuẩn khô và được treo ở mỗi lớp rồi có hướng dẫn rất cụ thể đối với con vào trong việc đảm bảo khử khuẩn do đeo khẩu trang như thế nào".

Sau khối trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lại trường thì ngày 11/5 các khối trường mầm non, tiểu học cũng bắt đầu đón học sinh trở lại trường. Công việc của giáo viên các trường phổ thông sẽ thêm bộn phần vất vả: vừa phải đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp, vừa phải đảm bảo đủ chương trình theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Mong ước của các thầy cô là cha mẹ học sinh cùng nhắc nhở các con về ý thức phòng chống dịch và ôn lại kiến thức trong thời gian nghỉ dài ngày để những ngày trở lại trường được suôn sẻ, an toàn./.