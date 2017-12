Cận cảnh nơi phát lửa bên trong tầng 25 tòa nhà Golden Westlake

Đám cháy bất ngờ bốc lên tại tầng 25 của toà nhà Golden Westlake. Do vụ cháy xảy ra vào giờ trưa nên nhiều người không để ý dẫn đến lây lan và gây khó khăn rất lớn cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 15h50, với nhiều nỗ lực từ lực lượng chức năng, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do đám cháy bùng phát ở tầng 25 của tòa nhà Golden Westlake. Trên tầng 25 hiện tại đang có 2 căn hộ đang tu sửa cũng làm cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải vất vả để tiếp cận hiện trường vụ cháy, do đám cháy diễn ra trên tầng cao của tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa tiến hành chữa cháy trên tầng 25. Những mảng đen từ khói và nước chữa cháy chảy ra các căn hộ trên tầng 25. Nước tràn chảy trên khu vực lối đi ra thang máy của tầng 25 này. Hoạt động kéo đường ống phun nước để chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đám cháy lớn làm cầu thang lên tầng thượng cháy đen. Nước được lấy ra từ hộp kỹ thuật của tòa nhà. Toàn cảnh vụ cháy qua hình ảnh bên ngoài của tòa nhà. Rất đông chiến sĩ cứu hỏa tiến hành chữa cháy tại tầng 25. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

