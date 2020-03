Cần làm rõ sai phạm trong vụ phá rừng đặc dụng làm du lịch ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ việc phá rừng đặc dụng làm du lịch tại rừng đặc dụng Rú Lịnh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị khẳng định, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần được làm rõ.

Cơ quan chức năng huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khẳng định, rừng đặc dụng Rú Lịnh bị xâm hại nghiêm trọng. Công ty Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền (viết tắt Công ty Sông Hiền) đã tự ý đưa người, phương tiện vào rừng chặt cây, đào ủi đất, mở hơn 2 km đường băng qua rừng tự nhiên. Tổng diện tích rừng bị cưa cắt, cào, san ủi là 1.676 mét vuông.

Công ty Sông Hiền tự ý chặn dòng nguồn nước hồ chứa Rú Lịnh, ảnh hưởng nguồn nước tưới sản xuất nông nghiệp

Ông Lê Hữu Hậu, Giám đốc Công ty Sông Hiền, chủ đầu tư “Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh” cho biết, Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư năm 2016. Trên thực tế, đất dự án chồng lấn với đất của một Công ty thủy lợi nên Dự án bị điều chỉnh cắt giảm 3,6 ha diện tích mặt nước hồ Rú Linh. Nếu làm du lịch sinh thái mà không có mặt nước thì rất khó. Trước đây, Công ty đã có phương án thiết kế thi công, do bị cắt giảm diện tích thuê đất phải làm lại thiết kế dẫn đến chậm tiến độ. Theo ông Lê Hữu Hậu, do sức ép tiến độ nên Công ty đã triển khai dự án dẫn đến sai phạm.

Đơn vị làm du lịch ngang nhiên san ủi đất làm hàng rào bê tông quanh vùng đệm rừng đặc dụng Rú Lịnh khi chưa được phép.

Ông Hậu nói: "Tỉnh đề nghị nếu Công ty không thi công, đến ngày 1/4, UBND tỉnh sẽ thu hồi. Vì lý do trên Công ty làm một số hạng mục đầu. Theo Công ty, hiện chưa liên quan đến rừng, chỉ làm hàng rào đầu tiên. Khi thi công vào rừng, thực tế không phải bên công ty chỉ đạo mà do anh em chủ quan. Còn việc san ủi cột mốc ranh giới giữa Vĩnh Hiền và Vĩnh Hòa, vì nằm dưới lùm cây máy gạt không thấy, chứ không phải cố ý.”

Ông Lê Hữu Hậu, Giám đốc Công ty Sông Hiền nêu lý do sợ thu hồi dự án và chủ quan nên việc xâm hại rừng là vô tình chứ không cố ý.

Ông Văn Ngọc Thắng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho rằng, Rú Lịnh là khu rừng đặc dụng phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Những điều khoản trong hợp đồng đã nêu rõ nội dung này. Việc xây dựng công trình phục vụ cho du lịch phải theo qui hoạch khu rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nghiêm cấm khai thác cây chết khô, gãy đổ. Ông Văn Ngọc Thắng cho biết, trước đây, người dân và chính quyền địa phương bảo vệ rừng đặc dụng Rú Lịnh rất tốt. Từ khi giao rừng cho nhà đầu tư thì xảy ra vụ việc này. Ông Văn Ngọc Thắng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Trị khẳng định, mức độ vi phạm của nhà đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Thắng nói: "Liên quan đến vụ vi phạm, Công an thụ lý ban đầu và có liên quan đến nhiều tình tiết không hẳn là rừng. Riêng chúng tôi có tổ đi kiểm tra lại, rõ ràng Công ty đã vi phạm rất nhiều điều trong Luật. Hồ sơ này, Công an sẽ thụ lý nhưng chắc chắn với mức vi phạm thế này đã có dấu hiệu hình sự, dấu hiệu khởi tố hình sự. Công an sẽ tiếp tục điều tra, bổ sung, khám nghiệm hiện trường để xác định chính xác, có thể hình sự hoặc vi phạm hành chính. Việc đó sẽ do công an xử lý”.

Ông Văn Ngọc Thắng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Trị khẳng định, vụ xâm hại rừng đặc dụng Rú Lịnh có dấu hiệu hình sự.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, chủ trương của huyện là tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư vào làm ăn. Tuy nhiên, việc làm của công ty là sai phạm, xâm hại đến rừng đặc dụng Rú Lịnh. UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu công ty tạm dừng triển khai dự án và bổ sung đầy đủ thủ tục pháp lý.

Ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Công ty sớm chi trả tiền nợ thuê rừng: “Cũng mong muốn cho Công ty triển khai dự án một cách thực chất nhưng quy trình làm chưa đầy đủ, chưa có giấy phép, tự ý triển khai như vậy là sai. Công ty đã nhận ra lỗi sai. Tôi cho rằng, cái sai ở đây thực ra Công ty không cố ý phá rừng mà do thiếu hiểu biết, do đó làm một cách chủ quan. Nếu tính về diện tích xâm hại rừng là có dấu hiệu hình sự.”

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị đề nghị UBND Vĩnh Linh chỉ đạo Công an điều tra làm rõ vụ xâm hại rừng Rú Lịnh.

Hơn 4 năm, từ ngày Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Sông Hiền được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư “Dự án Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh” huyện Vĩnh Linh đã xảy ra nhiều điều tiếng, gây bức xúc trong nhân dân. Ông Hồ Xuân Hoè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị khẳng định, Công ty Du lịch Sông Hiền xâm hại rừng đặc dụng Rú Lịnh có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Hiện nay, dự án mới có chủ trương đầu tư và một số thủ tục giao đất, công ty cần bổ sung hồ sơ thủ tục pháp lý dự án.

Công ty Sông Hiền tự ý đào ủi đất, chặt cây, mở đường băng qua xâm hại rừng đặc dụng Rú Lịnh.

Ông Hồ Xuân Hòe đề nghị, Công ty phải công khai hồ sơ thủ tục pháp lý, qui mô dự án cho chính quyền địa phương, kiểm lâm địa bàn để giám sát thực hiện dự án vì liên quan đến rừng đặc dụng: "Sự việc xảy ra ảnh hưởng rừng đặc dựng Rú Lịnh đã có dấu hiệu hình sự vì diện tích lớn. Về vấn đề xử lý việc xâm hại rừng này, tôi đề nghị UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo Công an huyện tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, thăm khám hiện trường điều tra thu thập toàn diện để sớm xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật".

Việc thực hiện Dự án “Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh” huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị gây nhiều bức xúc trong nhân dân và chính quyền địa phương. Chủ đầu tư ngang nhiên đưa phương tiện vào san ủi đất, chặt cây rừng xâm hại nghiêm trọng rừng đặc dụng Rú Lịnh. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra lãm rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan vụ việc này./.