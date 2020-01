Khởi tố 5 đối tượng phá rừng đặc dụng

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Văn Ánh, 42 tuổi; Phạm Văn Hoàng, 25 tuổi; Trần Hồng Phúc, 22 tuổi; Trần Quang Thái, 37 tuổi; Trần Nhật Tân, 36 tuổi, tất cả trú tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Riêng đối tượng Trần Nhật Tân do đang bị bệnh nặng nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị, tuy nhiên cơ quan chức năng thi hành việc quản thúc và cấm đi khỏi nơi cư trú.



Tiếp nhận thông tin VOV phản ánh, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã lập chuyên án, tổ chức vây bắt các đối tượng phá rừng.

Trước đó, vào ngày 25/11/2019, tiếp nhận thông tin phản ánh của VOV, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập chuyên án, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ và truy bắt nhóm lâm tặc có hành vi phá rừng tại các Tiểu khu 1023, 1024 và 1025 thuộc trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar, địa bàn xã Bình Hòa, huyện Krông Ana. Qua xác minh, lực lương công an phát hiện nhóm lâm tặc vừa nêu là những nghi can chính phá rừng nên đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này đã thừa nhận hành vi phá rừng, khai thác gỗ trái phép. Hành vi phá rừng của nhóm do Trần Văn Ánh chủ mưu.



Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện có 13 lóng gỗ tròn, 22 hộp gỗ từ nhóm III đến nhóm VIII với tổng khối lượng 41,267m3. Tổng số gỗ này được khai thác tại các tiểu khu 1023,1024,1025 do Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka quản lý. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 máy tời, 3 cưa lốc, 1 con trâu tại hiện trường và nhiều tấm phản, hộp gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại nhà dân gần rừng.

Khoảng 2-3 năm trở lại đây, rừng ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar bị tàn sát không thương tiếc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Được biết, các Tiểu khu 1023, 1024 và 1025 thuộc địa bàn xã Bình Hòa là rừng đặc dụng có nhiều gỗ quý, hệ sinh vật rừng phong phú và đa dạng. Trong vòng 2-3 năm trở lại đây, khu vực này luôn là điểm nóng về nạn phá rừng, khai thác gỗ trái phép.

Vào đầu tháng 6 năm 2018, tại Tiểu khu 1023, hơn 10 ha rừng đặc dụng đã bị cạo trọc. Liên quan đến vụ việc, 4 cán bộ Kiểm lâm thuộc Trạm Kiểm lâm số 8 thuộc Ban quản lý rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar (đơn vị quản lý rừng các Tiểu khu 1023, 1024 và 1025 tại xã Bình Hòa) đã bị kỷ luật.

Các Kiểm lâm bị xử lý kỷ luật gồm: Lê Đình Tứ, Trạm phó bị kỷ luật cách chức; 2 nhân viên trạm là Trần Trung Phong và Chu Mạnh Ngọc cùng chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

Điều đáng nói là dù công tác quản lý bảo vệ rừng rất lỏng lẻo, hay để xảy ra tình trạng mất rừng trong thời gian dài và có tính liên tục, nhưng Ban Giám đốc BQLR đặc dụng Nam Kar vẫn không bị ngành nông nghiệp địa phương xử lý trách nhiệm./.