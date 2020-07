Cảnh báo mưa dông tại nhiều quận, huyện của Hà Nội và khu vực Bắc bộ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục gây mưa trên khu vực các quận/huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn của thành phố Hà Nội.



Theo đó, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này vẫn sẽ gây ra mưa rào và dông cho các quận/huyện kể trên và sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm này, hiện nay, vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.



Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ nay (20/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2- 3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.



Riêng khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/7:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ. Có mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.