Cano du lịch đâm trúng ghe gỗ 3 người thương vong ​

VOV.VN - Chiều nay (23/6) Công an tỉnh Long An vừa hoàn tất khám nghiệm trường để điều tra vụ tai nạn do một cano đâm trúng ghe gỗ trên sông Vàm Cỏ Đông.