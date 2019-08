Cấp cứu thành công bệnh nhân 70 tuổi bị bệnh tim nguy kịch

Bằng kỹ thuật khoan mãng vữa nong động mạch vành (Rotablator), ngày 11/8 , đội ngũ tim mạch can thiệp thuộc Trung tâm Tim mạch bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đã điều trị thành công cho một bệnh nhân 70 tuổi tổn thương hẹp bị vôi hóa nặng ở động mạch vành phải.

Theo bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân Tăng Phước Đảm, 70 tuổi, ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau ngực sau xương ức, cảm giác như bị đè nặng, bóp nghẹt khoảng 10-15 phút, tăng lên khi gắng sức, mệt, khó thở nhiều. Sau khi các bác sĩ của bệnh viện này kiểm tra, kết quả cho thấy bệnh nhân bị hẹp động mạch vành phải từ 80% - 95% vôi hóa nặng lan tỏa từ đoạn gần đến đoạn xa, cộng với tuổi cao và các bệnh nội khoa kèm theo như: nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường không phụ thuộc insulin nên rất khó để thực hiện đặt stent thường quy.

Bệnh nhân được bác sĩ kiểm tra, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ thực hiện can thiệp sang thương động mạch vành phải (RCA) để cứu bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch. Đây là kỹ thuật dùng một đầu mũi khoan có cấu tạo đặc biệt bằng kim cương rất nhỏ kích thước 1.25mm đưa vào lòng mạch vành, đến vị trí vôi hóa khoan với vận tốc 170 ngàn – 180 ngàn vòng/phút, trong vòng 25 lần mỗi lần khoảng 20 giây.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiếp xúc tốt, nhịp tim đều, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hết đau ngực, dự kiến xuất viện vào ngày mai 13/08.

Thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Triệu – Khoa tim mạch can thiệp thuộc Trung tâm Tim mạch, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Đây là kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện lần đầu tiên tại ĐBSCL. Một số trường hợp bệnh nhân có nhiều bệnh nội khoa kết hợp như trên, động mạch vành sẽ bị vôi hóa nặng là một trong những trường hợp khó đặt stent, thủ thuật viên không thể đưa dụng cụ qua được sang thương để tái thông lòng mạch.

Việc ứng dụng kỹ thuật Rotablator trong can thiệp tim mạch sẽ làm tăng khả năng can thiệp cho các tổn thương vôi hóa nặng nề mà kỹ thuật can thiệp thông thường không thành công và giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí điều trị cho bệnh nhân./.