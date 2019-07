Máy bay đi Vinh phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đà Nẵng để cấp cứu khách ​

Ngày 26/7, chuyến bay mang số hiệu VN1262 của Vietnam Airlines khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Vinh đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng để cấp cứu cho một nữ hành khách bị chảy máu ở vết thương trên ngực trái.



Theo đó, chuyến bay VN1262 cất cánh rời TP Hồ Chí Minh lúc 6 giờ 40 phút. Sau khoảng 40 phút, hành khách N.T.H. tại ghế ngồi 18B có dấu hiệu chảy máu tại vết thương nên liên hệ tiếp viên để xin bông, gạc.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Ngay sau khi nhận thông tin về tình trạng sức khoẻ của khách, tiếp viên trưởng đã phát thanh đề nghị hỗ trợ y tế từ các hành khách trên chuyến bay và nhận được sự giúp đỡ của một y sĩ đông y. Mặc dù nỗ lực sơ cứu, nhưng y sỹ vẫn không thể cầm máu cho khách vì lúc này máy bay đang ở độ cao khoảng 10.000m, chênh lệch áp suất lớn.

Nhận thấy tình trạng sức khoẻ của khách không tốt, Tổ tiếp viên đã thông báo tới Cơ trưởng để đưa ra phương án xử lý. Cơ trưởng quyết định cho máy bay chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng và thông báo với bộ phận mặt đất để kịp thời cấp cứu cho hành khách.

Theo Tiếp viên trưởng Trần Thị Ngọc Mai, người trực tiếp phục vụ, xử lý trường hợp hành khách bị thương trên chuyến bay VN1262 cho biết, sau khi nhận được thông tin, tổ tiếp viên đã chia thành hai bộ phận, một mặt hỗ trợ sơ cứu, chăm sóc và động viên hành khách bị thương, mặt khác tiếp tục phục vụ các hành khách còn lại trên chuyến bay. Rất may là ngay sau khi máy bay hạ cánh tại Đà Nẵng, khách N.T.H. đã được nhân viên y tế sơ cứu và đưa đi bệnh viên kịp thời.

“Cả tổ tiếp viên cảm thấy rất vui vì hành khách đã được an toàn, dù sau đó chúng tôi cũng phải xử lý thêm nhiều nghiệp vụ khác để chuyến bay có thể cất cánh trở lại. Sự an toàn của hành khách là động lực để chúng tôi an tâm, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chuyến bay này cũng như các chuyến bay tiếp theo trong ngày”, chị Trần Thị Ngọc Mai kể.

Tại sân bay Đà Nẵng, chi nhánh Vietnam Airlines đã liên hệ với bộ phận y tế của sân bay, chuẩn bị xe cứu thương và đón hành khách N.T.H. từ trên máy bay. Do đi một mình, hành khách đã được đưa đến bệnh viện Hoàn Mỹ dưới sự hỗ trợ của nhân viên Vietnam Airlines.



Cùng lúc đó, Vietnam Airlines đã tiến hành nạp thêm nhiên liệu tại Đà Nẵng trước khi đưa chuyến bay VN1262 tiếp tục hành trình đến Vinh theo kế hoạch. Chuyến bay cất cánh rời Đà Nẵng lúc 9 giờ.

Hãng đã gửi lời xin lỗi đến hành khách trên chuyến bay và mong nhận được sự thông cảm của hành khách về trường hợp hạ cánh khẩn cấp này.

Đây không phải lần đầu tiên Vietnam Airlines quyết định thay đổi kế hoạch khai thác chuyến bay vì lý do sức khoẻ của hành khách. Trước đó, hãng cũng đã tiến hành hoãn chuyến bay hoặc hạ cánh khẩn cấp nhiều lần đối với các trường hợp hành khách gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, cần sự trợ giúp kịp thời./.