Chặn đứng số lượng lớn chân gà bốc mùi "trên đường" đến bàn nhậu

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng lớn chân, sụn gà không rõ nguồn gốc, có tổng trọng lượng hơn 400kg.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số chân, sụn gà vào sáng 8/5

Trước đó, ngày 28/4, đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên, tiến hành kiểm tra xe khách biển số Lào đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 14 thùng xốp chứa sản phẩm động vật, gồm 124 kg chân gà và 291kg sụn gà được bọc trong túi ni lông, có tổng trọng lượng 415kg, đã bốc mùi. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Được biết, số chân và sụn gà nói trên được vận chuyển thuê từ các tỉnh phía Nam ra địa bàn TP Hà Nội giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Ngay sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Phòng cảnh sát môi trường Công an Nghệ An đã tiến hành tiêu hủy số chân, sụn gà trên theo đúng quy định của pháp

luật./.

