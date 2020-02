Cháy nhà, 3 người trong một gia đình tử vong ở Thừa Thiên Huế

Tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 người trong một gia đình chết thương tâm. 3 người chết gồm anh Phạm Bá Tân, 36 tuổi cùng 2 con trai của anh là Phạm Bá Quốc Thái, 10 tuổi và Phạm Gia Trường, 3 tuổi, cùng trú thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Ảnh minh họa.

Trước đó vào khoảng 0h40 sáng 8/2, ngôi nhà của gia đình anh Tân bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến anh Tân cùng cháu Thái và cháu Trường tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để tiến hành điều tra làm rõ. Sau khi tiến hành điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể do anh Tân đã châm lửa đốt nhà vì mâu thuẫn với vợ.

Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh Phạm Bá Tân có hành vi đánh đập vợ, người vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.