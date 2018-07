Cháy ở tòa nhà Caoza (Hà Nội), nhân viên văn phòng hoảng loạn kêu cứu

Vào khoảng 16h30 chiều nay, tại ngôi nhà Caoza nằm trên đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một đám cháy khiến nhiều người làm việc bên trong bị mắc kẹt. Vào thời điểm trên, khói đen bốc nghi ngút tại tầng thượng của công ty cổ phần tập đoàn B.T.P. khiến hàng chục nhân viên tại công ty mở cửa sổ để la hét cầu cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát cùng xe cứu hoả đến cứu người và dập lửa. Sau khi được cứu đưa xuống đất an toàn, một số nhân viên văn phòng bật khóc, một số người thì sợ hãi, mặt bám đầy khói đen. Đến khoảng 16h55 thì đám cháy cơ bản được khống chế, hàng chục nhân viên công ty đã được giải cứu. Tuy nhiên, ai cũng trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, khuôn mặt vẫn bị lấm đen do khói bụi. Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường, hàng chục người đang làm việc trong tòa nhà hoảng hốt mở cửa sổ trên tầng cao la hét cầu cứu. Bên dưới tòa nhà, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng xem. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa tiến hành nối ống chữa cháy bên trong nhà. Toà nhà Caoza nằm tại số 12 đường Trần Kim Xuyến (Cầu Giấy, Hà Nội) khi cháy bên trong có nhiều người nhưng rất may không gây thiệt hại về người. c229d4b1a7afc6bbfdfcceca00727a19/5b47a396/2018_07_09/Tf9PiifYyCyteVAro2PZA/Sequence_02_1.mp4

