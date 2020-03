Cháy rừng tại khu vực núi Cấm - An Giang

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng 3/3, đã xảy ra vụ cháy rừng tại khu vực ấp Tà Lọt, thuộc Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nhận được tin báo, Chính quyền xã An Hảo đã huy động lực lượng tại chỗ kết hợp lực lượng Kiểm lâm, Ban quản lý rừng và các Lực lượng vũ trang trên địa bàn, với khoảng 500 người, khống chế ngọn lửa. Đến 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Các lực lược chức năng tập trung khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, đến sáng 4/3, ngọn lửa đã bùng phát trở lại, việc chữa cháy đã được kịp thời triển khai. Đến 10h sáng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Diện tích bị cháy khoảng 6ha, bao gồm 1 ha rừng phòng hộ, 2ha vườn cây ăn trái và 3ha cây le. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do người dân vào rừng đốt ong.

Các lực lượng chức năng triển khai phương án dập lửa.

Ông Thái Văn Nhân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang cho biết, thời gian này, đang trong giai đoạn nắng nóng kéo dài nhiều ngày, thiếu nước, cây cỏ khô héo nên khi xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh, rất khó khăn cho việc chữa cháy.

Chống cháy lan.

“Nguyên nhân ban đầu là do bắt ong gây cháy vì hôm qua anh em có phát hiện có tàn ong trên núi. Sáng nay sau khi chữa cháy xong, cho anh em bên Ban quản lý rừng, Kiểm lâm, cùng Công an, Quân sự địa phương tiếp tục canh gác tiếp để tránh tình trạng cháy trở lại. Hiện nay cấp nguy cơ cháy là cấp 5, Ban quản lý rừng sẽ phối hợp với các lực lượng, công an, quân sự tăng cường công tác tuần tra kiểm soát”, ông Thái Văn Nhân chia sẻ./.