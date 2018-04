Cháy trường mầm non, hàng chục giáo viên, cháu nhỏ tháo chạy

Khoảng 11h sáng nay 23/4, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại tầng 5 Trường mầm non tư thục Mặt Trời Vàng (số 14/71 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các cô giáo đã di chuyển hơn 50 học sinh tháo chạy ra ngoài an toàn, đồng thời gọi báo lực lượng PCCC. Nhận tin báo, đội PCCC quận Thanh Xuân đã điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đến hiện trường. Được biết khu vực bị cháy là nhà kho của trường. Theo một số người dân tại hiện trường, khu vực Trường mầm non Mặt Trời Vàng bị mất điện, trường đang sử dụng máy phát điện thì xảy ra sự cố gây nổ. Các cô giáo tại đây đã sử dụng 4 bình chữa cháy nhưng không dập được lửa nên phải gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, rất may không có thương vong về người. Anh Hoàng sống đối diện trường cho biết, lửa và khói phát ra từ tầng 5 ngôi nhà sau tiếng nổ lớn , ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng mọi người hô hào nhau lao vào cùng cô giáo bế các em đưa sang nhà đối diện, khoảng 10 phút sau thì các cháu được đưa ra ngoài an toàn. Chị Nguyễn Thị Bền phụ huynh có con nhỏ học tại trường chia sẻ: "Thấy hỏa hoạn tôi sợ quá chạy vào tìm thì không thấy con đâu, sau khi ra ngoài hỏi thì được biết các con đã được cô giáo đưa ra ngoài an toàn". "Tôi cũng mong muốn trường sẽ có biện pháp khắc phục không để xảy ra tình trạng như trên nữa", chị Bền chia sẻ thêm. Thông tin về vụ việc, 1 chiến sĩ công an sở tại cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã có mặt chữa cháy, rất may không có thiệt hại về người”. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./. Hiện trường còn lại sau khi các thầy cô sơ tán khẩn cấp hơn 50 cháu khỏi ngôi nhà. Mặt chính ngôi trường tư thục nơi xảy ra vụ cháy. Rất nhiều đồ đạc quần áo của các em nhỏ bị "bà hỏa" thiêu rụi. Lực lượng chức năng có mặt tiến hành chữa cháy và xử lý vụ việc. 08e761f6ab52d5cde19b4c451aca0a83/5ae04954/2018_04_23/Tf9PiifYyCyteVAro2PZA/Sequence_01.mp4

