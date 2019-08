Chở người đi cấp cứu ở Đắk Nông: Không có chuyện CSGT tông chết người

Sáng nay (26/8), Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan đến một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil, khiến 1 người chết.

Nạn nhân trong vụ tai nạn là Nguyễn Đăng Toàn (sinh năm 1990, trú tại thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil).

Một bình luận trên mạng xã hội Face book có tên Minh Thương là người đã chứng kiến sự việc.

Theo một số người dân, vào khoảng 15h30’ ngày 25/8, anh Toàn điều khiển xe gắn máy sau khi sử dụng bia rượu nên đã đâm vào một trụ đèn đường và ngã xuống đập đầu vào cống thoát nước bên đường. Sau đó, em ruột của anh Toàn và một người phụ nữ được cho là vợ anh Toàn dùng xe máy biển số 48E1 109.94 đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi đến khu vực chợ Đắk Sắk, xe máy 48E1 109.94 đã quệt vào thùng sau xe máy 48A1 000.12 do hai cán bộ Cảnh sát giao thông (Công an huyện Đắk Mil) đang đi tuần tra, sau đó xe 48E1 109.94 tiếp tục đâm vào xe gắn máy biển số 48E1 124.12 do một người dân điều khiển đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến hai xe máy 48E1 109.94 và 48E1 124.12 đổ xuống đường. Ngay sau va chạm, anh Nguyễn Đăng Toàn tiếp tục được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng trăm người dân đã tụ tập quanh khu vực xảy ra tai nạn và gây áp lực cho cơ quan chức năng. Một số người dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh hiện trường và đưa lên mạng xã hội, tung tin là công an giao thông truy đuổi làm chết người... Thậm chí, một số người dân ngăn cản, không cho các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Đến đêm 25/8, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể khám nghiệm hiện trường. Phải đến 3 giờ sáng nay 26/8 người dân mới rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Cho đến sáng nay, trên các trang mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại được cảnh vụ va chạm giao thông. Theo nội dung của đoạn clip, 2 chiến sĩ Cảnh sát giao thông đang đi với tốc độ chậm để tuần tra kiểm soát giao thông. Chiếc xe máy được cho là đang chở anh Nguyễn Đăng Toàn đã đi với tốc độ nhanh nên va quệt vào thùng xe tuần tra và mất lái tiếp tục tông vào một chiếc xe máy khác đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cùng với đó, trên mạng xã hội đã có những bình luận của những người dân chứng kiến sự việc và cho rằng lỗi không thuộc về 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc./.