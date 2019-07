Báo động tai nạn trên QL5: 2km đường, 3 vụ tai nạn và 7 mạng người

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng, trong phạm vi 2km liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 7 người chết, 2 người bị thương. Chỉ đạo nóng tại hiện trường, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, QL5 đoạn qua địa bàn huyện Kim Thành là một điểm đen TNGT cần sớm có các biện pháp xóa bỏ.

Xóm nhỏ trắng khăn tang



Chiều 23/7, khi nhóm phóng viên VOV có mặt tại các thôn Lai Khê và Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, chứng kiến cảnh cờ tang rải khắp các tuyến đường liên thôn, quanh xóm có tới 5 đám tang là nạn nhân trong các vụ TNGT thảm khốc diễn ra sáng cùng ngày.

Thương tâm nhất là đám tang em Nguyễn Quốc Hoàn (SN 2002, ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa). Những vòng hoa trắng cùng tiếng khóc nấc nghẹn của người thân, bạn bè. Người nhà nạn nhân cho biết: Hoàn đang là học sinh lớp 11, hôm nay như mọi ngày, em băng qua QL5 để tới lớp thì gặp nạn và vĩnh viễn không thể trở về.

Tại gia đình nạn nhân Trương Minh Khang (SN 1974, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa), không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà. Người thân đang tổ chức tang lễ cho anh, mấy đứa con của anh còn quá nhỏ vẫn phải đứng chống gậy tang đáp lễ những đoàn người đến viếng. Dường như các cháu chưa cảm nhận hết nỗi đau mất bố.

Được biết, anh Khang là thợ xây, là lao động chính cùng vợ nuôi hai con nhỏ đang ăn học. Anh mất đi cung như cây cột trụ trong gia đình bị gẫy.

“Sáng nay cũng như mọi ngày, anh chạy xe qua QL5 để đi làm. Vừa ra khỏi nhà được 5 phút thì vợ con nhận tin anh gặp nạn. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này không các anh...?”, một chị là người thân của anh Khang nói trong nước mắt.

Tương tự, đám tang của ông Đào Quang Thuận (SN 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà) cũng rất đông người đến viếng. Sáng 23/7, ông Thuận như thường lệ đi xe máy băng ngang qua QL5 để đến làm việc tại UBND xã nằm đối diện bên kia đường thì không may gặp nạn.

“Ngày nào chúng tôi cùng con cái cũng phải đi qua cung đường đó nếu muốn sang đường. Ở đây không có cầu vượt, không có sự điều tiết của CSGT nên người dân đi theo kinh nghiệm. Không ai có thể nghĩ là đứng gọn lại rồi mà còn bị xe đè chết. Đau lòng quá, thôn chúng tôi hôm nay có đến 4 tang lễ một lúc”, người thân của ông Đào Quang Thuấn (SN 1932), một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cho biết.

Dân phải đối mặt với tử thần hàng ngày

Ông Đào Quang Thảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cộng Hoà chia sẻ: “Tại khu vực đường ngang băng qua QL5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng từng xảy ra nhiều vụ TNGT nhưng đây là vụ việc tang thương nhất xảy ra trên địa bàn xã tôi. Cùng 1 ngày có tới 7 người mãi mãi ra đi, trong đó có 5 người là công dân của xã”.

Theo ghi nhận, điểm giao cắt tại Km 63+300 trên QL5 đi qua xã Cộng Hòa (nơi xảy ra vụ TNGT làm 5 người chết, 2 người bị thương) vốn là một lối mở dân sinh tồn tại từ khi QL5 mới hình thành.

Đó là lối mở để người dân các thôn Lai Khê, Thái Liên của xã Cộng Hòa băng qua QL5. Lối mở này giống như hàng chục lối mở khác trên địa bàn huyện Kim Thành. Ngày 23/7, ngay sau khi lực lượng chức năng thu dọn hiện trường thì người dân xã Cộng Hòa vẫn phải chầu chực để băng qua QL5 qua lối mở này đi viếng đám tang những người mới tử vong. Họ bất chấp những chiếc xe ô tô đang lao vun vút, chờ khi nào ít xe thì vội vã băng qua đường.

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân thôn Lai Khê cho biết: “Chúng tôi hàng ngày phải đi qua điểm mở này vô cùng nguy hiểm. Phải hôm nay ít người đứng chờ chứ nhiều khi cả đoàn học sinh hàng chục cháu chờ để băng qua đường mà gặp chiếc xe như sáng nay lao tới thì hậu quả không hiểu sẽ thảm khốc đến nhường nào”.

Sớm khắc phục điểm đen QL5 qua Kim Thành

Chỉ ít giờ sau khi các vụ TNGT thảm khốc xảy ra, đoàn công tác Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Sau khi kiểm tra hiện trường các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp khẩn để bàn phương án giải quyết.

Gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người, để lại hậu quả nặng nề. Đánh giá QL5 đoạn qua địa bàn huyện Kim Thành có mật độ dân cư dày đặc, Bộ trưởng đề nghị địa phương và các đơn vị chức năng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, có thể điều chỉnh giới hạn tốc độ qua các đoạn tuyến này. Ngoài việc bổ sung biển báo, cần cắm thêm biển hạn chế tốc độ hoặc bổ sung một số gờ giảm tốc, đèn tín hiệu...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiến nghị Bộ GTVT có những biện pháp quyết liệt để giảm thiểu TNGT trên QL5 qua địa bàn huyện Kim Thành. Ông Thái dẫn lại vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng cũng xảy ra trên QL5 qua địa bàn xảy ra hồi 14h ngày 21/1 tại Km 76+500 QL5 thuộc địa phận thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành (cách địa điểm xảy ra 3 vụ TNGT ngày 23/7 khoảng 13km) làm 8 người chết, 7 người bị thương. Ông Thái đánh giá tuyến QL5 qua địa bàn huyện Kim Thành hiện giờ trở thành tuyến đường đặc biệt nguy hiểm.

Theo đại diện Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam Vidifi (đơn vị quản lý QL5) thì QL5 đã mãn tải từ lâu, được nâng cấp và khai thác trên 18 năm, đang xuống cấp trầm trọng. Theo thống kê, hiện nay số lượng xe qua trạm thu phí đạt lưu lượng 50 nghìn xe quy đổi/ngày đêm (chưa kể số lượng xe không qua trạm) khiến tuyến đường này quá tải trầm trọng. Hiện, Vidifi đang triển khai dự án sửa chữa từ Km46 - Km76 (qua địa bàn tỉnh Hải Dương) đồng thời tiến hành sửa chữa khẩn cấp những khu vực xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nêu quan điểm: Tuyến QL5 đặc biệt là đoạn qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có quá nhiều khu dân cư ven quốc lộ. Trên tuyến đường này tồn tại rất nhiều điểm mở tiềm ẩn nguy cơ TNGT, do đó cần có các giải pháp đồng bộ.

Hiện, Vidifi đã lên phương án sửa chữa tổng thể tuyến đường này với tổng kinh phí lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Do đó, cần có sự rà soát một cách tổng thể về việc quy hoạch các đường nhánh, quy định điểm mở, xây các cầu vượt qua những khu vực đông dân cư giao cắt với QL5 và tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cắm biển khu đông dân cư, cắm biển hạn chế tốc độ tại các khu vực để giảm thiểu TNGT...

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nêu quan điểm: “Với việc QL5 qua địa bàn huyện Kim Thành liên tiếp xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, cần xác định khu vực này là điểm đen TNGT. Các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm xóa điểm đen này trong thời gian tới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cần nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia, trong năm 2019 phải xác định được hết các điểm đen, tập trung nguồn lực, có giải pháp đảm bảo trật tự ATGT qua các điểm này”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, thống nhất với Ban ATGT huyện Kim Thành cũng như tỉnh Hải Dương về việc phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu tại các vị trí có mặt bằng, có thể làm được đường riêng cho xe hai bánh và người đi bộ thì dùng Quỹ Bảo trì đường bộ xử lý.

Bên cạnh đó, xem xét lại đường ngang nào có lưu lượng lớn thì làm cầu vượt cho người đi bộ./.

Bài 2: Báo động tai nạn trên QL5: “Cung đường tử thần” Kim Thành, Hải Dương

Từ Sơn La xuống Hải Dương đi làm được 1 ngày thì tai họa bất ngờ:

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, anh Lương Văn May (SN 1984, người dân tộc Thái, trú quán ở bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đau đớn nằm trên giường bệnh với vết thương nặng ở đốt sống cổ. Đau đớn hơn khi nghe thông tin vợ của mình là Quàng Thị Em (SN 1989) đã tử vong, anh May quằn quại khóc trên giường bệnh.

Anh May và vợ có với nhau hai mặt con (con lớn 5 tuổi, con nhỏ 3 tuổi). Cuộc sống khó khăn, anh chị phải gửi hai đứa con thơ cho ông bà nội trông nom để về dưới xuôi tìm kế sinh nhai. Mới từ Sơn La xuống Hải Dương xin việc làm được 2 ngày, sáng 23/7, anh May cùng vợ rời khu nhà trọ ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, băng qua QL5 để tới một công ty may chuẩn bị bắt đầu cho ngày làm việc đầu tiên. Không ai ngờ, đó cũng là buổi sáng định mệnh. Khi vợ chồng anh cùng nhiều người khác vừa băng qua 1 làn đường, đứng ở điểm mở dải phân cách giữa chuẩn bị qua đường thì một chiếc xe tải lao tới chồm lên cả nhóm người làm 5 người chết, 2 người bị thương.

Anh May bị chiếc xe hất văng làm gãy đốt sống cổ, bị nhiều vết thương hở ở tay, chân, còn chị Em bị chiếc xe cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ cùng với bốn người khác.

Nằm trên giường trong bệnh viện, anh May liên tục khóc, gào: “Các con ơi, mất mẹ rồi. Giờ đây bố con mình sẽ sống sao đây”, tiếng khóc ai oán của người đàn ông dân tộc Thái trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng khiến không ai có thể cầm được nước mắt.