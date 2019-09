Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Theo báo cáo, ngày 11/9, trên sân vận động Hãng Đẫy, trong khi diễn ra trận bóng đá giữa đội Hà Nội và đội Nam Định đã xảy ra mất an ninh trật tự, bắn pháo sáng làm bị thương một số chiến sỹ lực lượng an ninh và cổ động viên tham dự; về việc trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo như sau:

Pháo sáng từ cổ động viên quá khích làm 1 nữ cổ động viên bị thương rất nặng.

Giao Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, làm rõ, xử lý ngiêm theo quy định của pháp luật (làm rõ trách nhiệm những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ), báo cáo UBND TP Hà Nội theo quy định.

Rất nhiều cổ động viên quá khích bên khu vực cổ động viên Nam Định đã đốt pháo sáng.

Đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy hoặc sân vân vận động Quốc gia Mỹ Đình, yêu cầu Công an TP Hà Nội có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa…vào sân làm mất an ninh trật tự như sự việc xảy ra nêu trên./.