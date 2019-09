Thông tin về sức khỏe nữ phóng viên bị bắn pháo sáng ở sân Hàng Đẫy

VOV.VN - "Vết thương của bệnh nhân không phải do bỏng, mà do công phá từ sức nổ của pháo. Với vết thương do hỏa khí việc điều trị rất khó khăn"