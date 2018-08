Chụp ảnh dã ngoại, hai phụ nữ bị đuối nước vì rơi xuống suối

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Giáp - Trường Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, ngày 3/8, trên địa bàn xã Yên Mỹ (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) vừa xảy ra vụ hai người phụ nữ không may bị trượt chân ngã xuống suối trong lúc đi dã ngoại dẫn đến tử vong.

Nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Đức Trần/Vietnamnet.

Hai nạn nhân được xác định là bà bà Dương Thị C. (SN 1970, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và bà Phạm Thị H. (SN 1970, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Theo đó vào ngày 3/8, bà C. và bà H. cùng một nhóm gồm 7 người (3 nam, 4 nữ) đến khu vực suối Nước Vàng ở xóm La Tre, xã Mỹ Yên để dã ngoại, chụp ảnh. Tuy nhiên trong khi đi dọc suối để nước đã không may bị trượt chân ngã xuống suối, tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể hai nạn nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

