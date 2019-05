Chuyên viên UBND TP.HCM bị phạt 7,5 triệu vì đưa tin vu khống

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy (SN 1982) - chuyên viên tại Văn phòng Ủy ban nhân dân TPHCM về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng bài viết có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín người khác.

Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy.

Theo đó, căn cứ điểm G, khoản 3, điều 66, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, ông Quách Duy bị xử phạt 7,5 triệu đồng.



Ông Duy phải nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước thành phố trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Đồng thời có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt này.

Trước đó vào lúc 17h38 ngày 9/4/2019, ông Quách Duy đã cung cấp, truyền đưa thông tin: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản Nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép tại khu đất “vàng” số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TPHCM trong bài viết “Đốt củi” đăng trên mạng xã hội facebook do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng.

Nội dung này được cơ quan chức năng TP.HCM xác định là có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân khác./.