Con trai ngã xuống ao tử vong khi cùng bố đi thả lưới bắt cá

Ngày 3/9, thông tin từ UBND xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh H.V.H (SN 1998, trú tại xã An Hòa).

Đi thả lưới bắt cá cùng bố, nam thanh niên không may ngã xuống ao tử vong (ảnh minh họa).

Theo đó, vào tối 2/9, anh H cùng bố đi thả lưới bắt cá với trên cánh đồng giáp ranh giữa xã An Hòa và xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu thì không may bị trượt chân ngã xuống ao sâu. Khi vớt được lên khỏi mặt nước thì nạn nhân đã tử vong.

Trước đó vào đêm 1/9, chị Tr.Th.V (SN 1970, trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đi bắt cá, không may bị sẩy chân xuống hồ Đập Mới và tử vong. Sau nhiều giờ tìm kiếm thi thể chị mới được tìm thấy. Gia đình đã đưa thi thể chị V về mai táng theo phong tục của địa phương./.