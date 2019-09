Công an Hà Nội “bêu tên” nhiều cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC

Trong đợt tổng kiểm tra công tác PCCC và CNCH 8/2019, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện 93 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Vụ cháy ở ở quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 1/11/2016 khiến 13 người thiệt mạng, toàn bộ tài sản của quán karaoke này bị lửa thiêu rụi, 11 xe máy, 1 xe đạp cũng bị cháy.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch 359/KH-CAHN-PV01 ngày 09/11/2018 của Công an TP Hà Nội về Tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018, từ ngày 16/8/2019 đến ngày 22/8/2019, các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 93 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Trước đó, vào đầu năm 2019, Cảnh sát PCCC&CNCH TP Hà Nội phát hiện hàng loạt cơ sở, trường học, khách sạn,...vi phạm về điều kiện PCCC&CNCH.

Điều đáng nói, trong bảng danh sách công bố khi kiểm tra vào tháng 2/2019 có rất nhiều khu chung cư cao tầng vi phạm điều kiện an toàn PCCC&CNCH; nhiều chủ đầu tư được xem là “ông lớn” trong làng bất động sản nhưng lại có nhiều tòa nhà chung cư đang tồn tại và vi phạm điều kiện PCCC&CNCH gây mất an toàn cho cư dân.

Đặc biệt có Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Công ty cổ phần giầy Thượng Đình, Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty cao su Sao Vàng,... và có cả nhiều cây xăng trên địa bàn Thủ đô cũng không đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH.

Danh sách 93 cơ sở không đảm bảo điều PCCC&CNCH như sau: