Công an lấy mẫu ADN của những gia đình có con mất tích ở Anh

Chiều 27/10, thông tin từ ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc đã có 8 người bị mất liên lạc với gia đình. Người thân của 8 người bị mất liên lạc đã làm đơn xin xác nhận nhân thân để gửi sang Anh nhận dạng vì nghi con em họ nằm trong số 39 nạn nhân. Trong đó 5 người tại xã Thiên Lộc, ngoài ra 3 người tại các xã Thanh Lộc, Vĩnh Lộc và thị trấn Nghèn.



Cũng theo ông Cường, trong sáng nay, cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đã đến các gia đình có đơn trình báo về việc người thân mất tích ở Anh để lấy thông tin và mẫu xét nghiệm ADN.

Ảnh các gia đình có người thân nghi mất tích ở Anh đang như ngồi trên đống lửa, từng giây, từng phút chờ thông tin.

“Các gia đình có mong muốn nhanh chóng xác minh quan hệ giữa các gia đình này với những nạn nhân tử vong tại Anh. Họ mong muốn nếu người thân của họ không may nằm trong những trường hợp xấu số thì mong được sự giúp đỡ từ hai nước để sớm làm thủ tục đưa thi thể về nước”, ông Cường nói.

Tại một diễn biến khác, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn, Công an các huyện, xã rà soát, xác minh thông tin liên quan đến vụ 39 người được phát hiện tử vong trong xe container ở Anh.

Liên quan đến vụ 39 người chết trong container tại Anh, trong đó có thể có người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc để có các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, làm việc với các cơ quan liên quan phía Anh để xác nhận danh tính nạn nhân trong trường hợp là công dân Việt Nam (nếu có). Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định.../.