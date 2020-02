Công ty CP dệt may Huế sản xuất, tặng 60.000 khẩu trang phòng nCoV

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, Công ty cổ phần dệt may Huế đã huy động nhân lực, sản xuất vải và bố trí hàng trăm công nhân tập trung may khẩu trang tặng cho người dân.



Công ty CP Dệt May Huế chuyển 7.000 chiếc khẩn trang đầu tiên đến Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để tặng người dân.

Theo đó, công ty dự kiến sản xuất 60.000 khẩu trang phát, tặng người dân, trong đó, Thừa Thiên Huế 50.000 chiếc và tỉnh Quảng Bình 10.000 chiếc. Đây là loại khẩu trang sản xuất từ vải dệt kim 2 lớp, có một lớp kháng khuẩn, tái sử dụng khoảng 20 lần giặt.

Ông Nguyễn Tiến Hậu, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dệt May Huế cho biết, hiện đã chuyển 7.000 khẩu trang đến Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để phân bổ số khẩu trang cho các trường học, doanh nghiệp và các cơ quan hành chính, đơn vị trên địa bàn.

"Trước mắt, công ty đã phát khẩu trang và hướng dẫn cách đeo khẩu trang đến với cán bộ công nhân viên. Công ty Cổ phần Dệt May Huế đã có chủ trương giao cho Nhà máy Dệt Nhuộm làm việc 3 ca liên tục để dệt những vải với chất coton có diệt khuẩn", ông Hậu nói./.