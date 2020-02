Đà Nẵng thu gom, xử lý khẩu trang đã sử dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý khẩu trang đã qua sử dụng đảm bảo an toàn. Hiện nay, việc sử dụng khẩu trang để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra rất lớn. Tuy nhiên, tại thành phố Đà Nẵng, vẫn còn tình trạng nhiều người sau khi sử dụng khẩu trang đã vứt bừa bãi ra đường, mất an toàn vệ sinh phòng dịch.

Khẩu trang vứt bừa trên đường phố Đà Nẵng.



Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động cùng người dân và du khách phải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng hoặc thiết bị lưu chứa rác an toàn, được đậy kín; không vứt bừa bãi nơi công cộng gây phản cảm và để tránh mầm bệnh phát tán ra môi trường.

Khẩu trang lẫn rác tại một một công viên ở Sơn Trà.



Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cũng đề nghị chính quyền quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam tuyên truyền, vận động người dân không nhặt rác tái chế tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian này, nhằm tránh nguy cơ lây dịch bệnh. Ông Trần Văn Tiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bố trí thêm các thùng rác tại các điểm công cộng, nhà ga, bến xe, khu vui chơi để người dân vứt bỏ khẩu trang; hướng dẫn công nhân trong quá trình vệ sinh, cần thu gom triệt để khẩu trang đưa về bãi rác tiêu hủy.

Bãi rác Khánh Sơn được san ủi phủ bạt hạn chế ô nhiễm.



“Hiện nay, khẩu trang người dân vẫn phải bỏ vào thùng rác, mình phải cho thu gom xử lý trên bãi rác. Nếu xảy ra một vùng dịch thì sẽ bố trí thêm thùng rác tại vùng dịch để bỏ riêng khẩu trang, sau đó đưa lên bãi rác xử lý bằng phương pháp đốt chứ không chôn lấp. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cử Trung tâm quan trắc Bảo vệ môi trường thành phố lên giám sát tại bãi rác”- ông Trần Văn Tiên cho biết./.