CSGT xác minh ô tô 2 biển xanh - trắng tại chùa Tam Chúc đeo biển giả

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dân mạng ngỡ ngàng khi thấy ô tô hạng sang nhãn hiệu Lexus có giá trị khoảng 7-8 tỉ đồng đầu gắn biển số xanh 80A-058.79 nhưng đuôi biển trắng 30A-058.68 đỗ ở sân chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Ô tô biển xanh và trắng ở sân chùa Tam Chúc.

Theo dự đoán của nhiều người, tài xế ô tô quên lật biển số đằng sau hay trước nên dẫn đến tình trạng “giấu đầu lòi đuôi”.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: "Cục đã xác định chiếc xe ô tô trên có biển trắng không do cơ quan có thẩm quyền cấp (biển giả), hiện đã giao Công an tỉnh Hà Nam xác minh, xử lý theo quy định".

Theo quy định hiện hành, một ô tô có hai biển nhưng phải cùng màu và seri biển số chứ không thể hai biển khác màu, khác số seri. Tài xế ô tô nào cùng lúc sử dụng cả biển xanh và biển trắng là trái quy định pháp luật.



Theo khoản 5 Điều 16 Nghị định 46/2016, người điều khiển ô tô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể bị phạt tiền từ 4 -6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như bị tịch thu giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe, biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một đến ba tháng.





Chủ phương tiện còn có có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định 46/2016 với mức tiền từ 2-4 triệu đồng với cá nhân, từ 4 triệu đến 8 triệu đồng với tổ chức.

Quần thể chùa Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km và cách thành phố Phủ Lý khoảng 12 km về phía Tây. Toạ lạc trên diện tích 5.100 ha, đây được xem là một trong những quần thể chùa có diện tích lớn nhất thế giới khi hoàn thiện./.