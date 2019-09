Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: “Theo nhận định của chúng tôi thì cuối tuần này vào khoảng ngày 22/9, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường nhưng đợt này đầu mùa nên sẽ yếu và những tác động không rõ rệt. Tuy nhiên một số nơi như ở vùng núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ trong các buổi sáng từ ngày 23/9 sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn và nhiệt độ sẽ giảm nhẹ so với những hôm trước đó từ 1 – 3 độ C”.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Theo ông Năng, lần này ở các tỉnh vùng núi phía bắc như Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng,... nhiệt độ có thể xuống 18 – 21 độ C và vùng đồng bằng thì xuống 21 – 23 độ C và vào buổi sáng sẽ cảm thấy thời tiết se se lạnh và ngay lập tức với bản chất không khí lạnh khô nên trưa và chiều trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên 30 – 32 độ C.

“Như vậy rõ ràng tác động của khối không khí lạnh lần này khá là yếu, mưa thì chúng tôi nhận định là đợt ảnh hưởng của không khí lạnh lần này sẽ ít mưa, trưa và chiều trời hửng nắng”, ông Năng nhận định.

Ông Trần Quang Năng cho biết thêm: “Tại các tỉnh đồng bằng bắc bộ và đặc biệt là ở khu vực Thủ đô Hà Nội, đợt không khí lạnh lần này sẽ tác động rõ nét nhất vào thời điểm sáng sớm thứ 2 đầu tuần tới (23/9) cảm giác se lạnh của mùa Thu rất đặc trưng với nhiệt độ dao động từ 21 – 23 độ C. Sau đó đến trưa và chiều nhiệt độ tăng nhanh khi trời có nắng và khô. Thời tiết như vậy sẽ lặp đi lặp lại đến 3 ngày tiếp theo và chủ yếu tác động giảm nhiệt về đêm và sáng sớm còn ban ngày trời vẫn nắng và khô”.

Cuối tuần này không khí lạnh tăng cường làm giảm nhiệt ở phía Bắc.

Ông Năng nhận định, từ 20/9 đến cuối tháng 9 thời tiết chủ yếu nắng hanh khô và ban ngày và se lạnh vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên sương mù bắt đầu xuất hiện nhiều hơn vào đêm và sáng sớm nhưng cũng sẽ tan nhanh khi có nắng.

Thời tiết đẹp sẽ duy trì cho đến hết tháng 9, sang tháng 10 cường độ các đợt không khí lạnh sẽ mạnh và rõ rệt hơn nhất là khi sang tháng 11.

Nhiệt độ trung bình từ nay đến hết tháng 9 ở khu vực phía Bắc dao động từ 20 – 30 độ C. Thời tiết từ nay đến cuối tháng 9 sẽ ổn định, tuy nhiên không khí lạnh tăng cường vào cuối tuần này sẽ có khả năng gây ra mưa dông, lốc cục bộ ở vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc./.