Liên quan đến việc xử lý ô nhiễm đầu nguồn nước sông Đà, ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, đơn vị được thuê xử lý khu vực ô nhiễm khẳng định, đến nay Trung tâm đã cô lập hoàn toàn dầu từ nguồn phát sinh ra ô nhiễm khu vực đổ thải.



Bắt đầu từ trưa 17/10, các chuyên gia của Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã huy động phương tiện, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng triển khai hoạt động xử lý ô nhiễm. Đến nay, Trung tâm đã cô lập suối Trầm và hồ Đầm Bài.

Đã khống chế được khu vực ô nhiễm đầu nguồn nước sông Đà.

Các chuyên gia của Trung tâm đang lắp đặt các tấm lọc chuyên dụng dọc theo suối Trầm, suối Bằng dẫn về hồ nước để tách dầu lẫn trong nước thoát ra từ hoạt động thu gom đất, bùn, rác nhiễm dầu trên suối. Ông Phạm Văn Sơn cho biết, đây là giải pháp triển khai khẩn cấp đầu tiên để ngăn chặn từ nguồn, không cho váng dầu, dầu lẫn trong nước cũng như các hạt rắn có dầu bám dính thoát ra môi trường.

Các tấm lọc chuyên dụng này được duy trì liên tục, lọc toàn bộ nước chảy từ suối Trầm xuống, kiểm soát dầu còn sót lại nhả ra từ đất. Các tấm lọc này sẽ được duy trì trong nhiều tháng tới để đảm bảo không còn cặn dầu xâm nhập vào nguồn nước hồ Đầm Bài.

Ông Phạm Văn Sơn khẳng định: "Ở đây phải phân biệt hai việc. Thứ nhất là ứng phó khẩn cấp là cô lập hoàn toàn dầu từ nguồn phát sinh đến từ chỗ đổ thải. Đây là việc quan trọng nhất và đã được kiểm soát 99%. Còn những công việc còn lại mang tính chất là hoàn thiện, như đâu là rác thải nhiễm dầu thì tiếp tục xử lý"./.