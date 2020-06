Đại sứ Bỉ tặng quà cho 6.200 trẻ mầm non ở một số tỉnh miền Trung

Chương trình “Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống (BAMI)” giai đoạn 2017-2021, với tổng ngân sách 4.142.000 euro do Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) thực hiện.

Đại sứ Bỉ Paul Jansen tặng các túi quà là đồ dùng vệ sinh cá nhân cho các học sinh trường mầm non Hoa Mai, xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) chiều ngày 10/6.

Chương trình BAMI tập trung vào nâng cao chất lượng học tập của trẻ em từ 3-5 tuổi trong giáo dục mầm non tại các huyện dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh miền Trung: Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Chương trình có mục tiêu củng cố năng lực của giáo viên mầm non về giám sát trẻ theo định hướng quy trình và cho phép giáo viên mầm non giải quyết các rào cản về giới, môi trường và dân tộc đối với việc học và tham gia và đảm bảo học tập sâu ở tất cả trẻ em.

Tại mỗi tỉnh, Chương trình phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo để tập trung vào hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lí về giáo dục mầm non của các huyện, cũng như chương trình nâng cao năng lực cho các Sở và Phòng GD-ĐT.

Trong thời gian cách ly do đại dịch Covid-19, VVOB đã xây dựng tài liệu hướng dẫn “Trở lại trường sau Covid-19” để hỗ trợ giáo viên đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non khi trở lại trường sau một thời gian nghỉ học dài.

Đại sứ Paul Jansen và phái đoàn đã đến thăm xã Trà Mai - một trong những địa phương hoạt động của chương trình BAMI. Nhận thức được tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đối với giáo dục, trẻ em và cha mẹ các em, Đại sứ quán Bỉ nhân dịp này đã tặng các túi quà đồ dùng vệ sinh cá nhân bao gồm khẩu trang vải, xà phòng và khăn lau tay cho trẻ mẫu giáo và gia đình các em. 6200 túi quà đồ dùng vệ sinh cá nhân được phát đến tay trẻ mầm non ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.

Thông qua hoạt động này, Đại sứ quán Bỉ hy vọng sẽ góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và ngăn ngừa virus gây hại này tại các trường mầm non.

Đại sứ Paul Jansen mong chờ những thay đổi tích cực từ các dự án do Bỉ tài trợ và hy vọng VVOB có thể tiếp tục giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của Covid-19 đối với trẻ mầm non./.