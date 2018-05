Đang sửa xe trong nhà bị ô tô đâm thương nặng

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 8h ngày 6/5, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Vào thời gian trên, chiếc xe ôtô chở rác mang BKS 37C-135.31, do Lương Quang Phùng (sn 1976, trú tại TX Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng huyện Diễn Châu – huyện Nghi Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn.