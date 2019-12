Đặt lò than dưới giường ngủ, 2 bà cháu bị ngộ độc khí CO

Ngày 4/12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, rạng sáng nay, Khoa Cấp cứu chống độc đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO trong phòng kín.

Bệnh nhân bị ngộ độc do sưởi ấm bằng lò than.

Theo thông tin ban đầu, bà Trần Thị Xuân (65 tuổi) và chị Lê Thị Dung (28 tuổi), cùng trú tại xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) được người thân phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, tím tái, cứng người khi nằm trong phòng kín.

Theo gia đình bệnh nhân, do chị Dung mới sinh con được 3 ngày và thời tiết trở lạnh nên theo đã đốt lò than và đặt dưới giường theo phương pháp truyền thống để sưởi ấm. Tuy nhiên, do lò than được đốt từ đêm hôm trước đặt trong phòng kín dẫn đến hiện tượng tích tụ khí, dẫn đến ngộ độc cho 2 người lớn. Rất may, bé 3 ngày tuổi cũng nằm cùng mẹ và bà nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Hai bệnh nhân sau khi được đưa đến bệnh viện đã được các bác sĩ chỉ định làm các xác xét nghiệm lâm sàng, kiểm tra sức khỏe. Hiện, bệnh nhân đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo Bác sĩ Nguyễn Bá Trọng - Khoa Cấp cứu chống độc cho biết, tình trạng ngạt khí trong phòng kín nhiều năm liền đã được các chuyên gia cảnh báo, nhưng những trường hợp bệnh nhân nhập viện vì ngạt khí vẫn diễn ra. Việc sử dụng thiết bị đốt cháy nhiên liệu trong phòng kín như máy phát điện, bếp than, lò than,… sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh, đồng thời sinh ra khí CO2 và CO.

Khí CO2 gây ngạt thở còn CO gây ngộ độc, cả 2 khí tạo thành một hỗn hợp nguy hiểm. Trong thời gian rất ngắn, người ở trong phòng kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào hôn mê, nguy hiểm. Chính vì thế, bác sĩ khuyên người dân nên cẩn thận khi sử dụng các thiết bị này, đặc biệt là trong mùa đông, gia đình người có phụ nữ mới sinh sử dụng lò than để sưởi ấm.../.