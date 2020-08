Đi câu cá cùng người thân, 2 cháu bé ở Bình Dương bị đuối nước

Tối nay (10/8), Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước khiến 1 cháu bé tử vong, 1 cháu bé nhập viện cấp cứu.

Công an thành phố Dĩ An khám nghiệm hiện trường vụ đuối nước .

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, 3 cháu nhỏ (gồm hai bé trai khoảng 12 - 13 tuổi và một bé gái 10 tuổi), ngụ phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An theo một người thân ra cống thoát nước bên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An để câu cá.



Một lúc sau, 3 cháu nhỏ tách ra đi câu chỗ khác. Bất ngờ bé gái 10 tuổi và bé trai 13 tuổi trượt chân ngã xuống cống và bị nước cuốn trôi. Cháu trai còn lại la hét, kêu cứu. Nghe tiếng kêu, một tài xế xe container chạy đến lao xuống vớt bé gái lên bờ, còn bé trai đã chìm sâu xuống nước. Tài xế xe container nhanh chóng đưa bé gái đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Dĩ An có mặt tại hiện trường tìm kiếm thi thể bé trai, đưa lên bờ. Vụ việc đang được công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ./.