Đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc: Không chỉ là hành vi tự sát!

Gần đây, trên các tuyến cao tốc liên tục xuất hiện những hành vi đi lùi xe hay lái xe đi ngược chiều. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn vô cùng nguy hiểm, đe dọa tính mạng, tài sản của bản thân lái xe và những người cùng tham gia giao thông trên đường.

Xe ô tô đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc liên tục xuất hiện trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Trong buổi sáng ngày 23/6, qua hệ thống camera giám sát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã phát hiện 3 ô tô, gồm: một xe khách 12 chỗ biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh, một xe 7 chỗ biển Hà Nội và một xe biển tỉnh Quảng Ninh đi lùi trên tuyến đường này.

Chiều 21/6, xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 18A-150.73 cũng có hành vi đi lùi tại làn số 2 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, từ Km74+300 về nút giao Quốc lộ 10 trái tuyến và suýt bị một chiếc xe bồn và một ô tô khác đâm trúng.

Trước đó, trên tuyến cao tốc này cũng đã nhiều lần xuất hiện xe ô tô đi lùi, đi ngược chiều; thậm chí, có trường hợp, chủ phương tiện sau khi đã đi ngược chiều và bị khóa thẻ, vẫn cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đơn vị quản lý. Tương tự, những chiếc xe ô tô đi lùi, đi ngược chiều cũng không còn hiếm trên tuyến cao tốc Hải Phòng -Quảng Ninh và nhiều tuyến đường cao tốc trong cả nước.



Theo ông Trịnh Quang Mộng, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận hành, Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong điều kiện bình thường, hành vi đi ngược chiều đã bị cấm vì có thể gây hậu quả nguy hiểm nhưng trên cao tốc, hậu quả đó càng tăng gấp bội vì các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao.

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện đã bố trí đầy đủ các biển báo, hướng dẫn nút giao tại các địa điểm cách nút giao 2 km, 1 km, 500 m và ngay trước nút giao, vì vậy, người điều khiển phương tiện cần chú ý:

Những hành vi đi lùi, di ngược chiều trên cao tốc là hành vi nguy hiểm cho chính bản thân người tham gia giao thông, cũng như gây ảnh hưởng, nguy hiểm đến các phương tiện khác tham gia giao thông trên tuyến. Khi các bác tài di chuyển trên đường cao tốc thì chú ý điểm đến của mình để có sự chuẩn bị cũng như hướng dẫn của các biển báo trên tuyến để xác định vị trí lối ra. Nếu đi quá nút giao cần ra thì phải đi đến nút giao tiếp theo và quay lại, để đảm bảo an toàn cho chính các bác tài và các phương tiện giao thông di chuyển trên tuyến.

Hành vi đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc, có thể khẳng định trước hết là do sự thiếu nhận thức, cố tình vi phạm của một bộ phận lái xe. Theo các chuyên gia về an toàn giao thông, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chấp hành quy định về an toàn giao thông cho các lái xe, việc cần thiết là tổ chức giao thông trên cao tốc một cách tổng thể và hợp lý hơn, hoàn thiện hệ thống bản đồ số về lộ trình tuyến đường, làn đường, hệ thống biển báo… trên các tuyến đường cao tốc.

Theo Nghị định 46 năm 2016, hành vi đi lùi xe trên có tốc bị xử phạt 800 nghìn đến 1.2 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng; hành vi đi ngược chiều trên cao tốc, mức phạt là 7-8 triệu đồng và tước bằng lái xe từ 4-6 tháng.

Ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng, mức phạt này còn nhẹ, chưa có tính chất răn đe: "Trong bản dự thảo sửa đổi nghị định 46, ban soạn thảo và tổ biên tập đã tăng mức phạt này lên rất cao. Tôi cho rằng, đấy là động thái phù hợp và cần thiết. Việc xử phạt là hành vi giáo dục rất tốt, tuy nhiên, tôi cho rằng, xử phạt sẽ có hiệu quả cao nếu chúng ta kết hợp một cách nhuần nhuyễn và hiệu quả với truyền thông. Có nghĩa là khi chúng ta xử phạt 1 trường hợp, thì chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, làm sao thông tin xử phạt đó đến từng người lái xe, từng hiệp hội, từng diễn đàn".

Đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc không chỉ là hành vi tự sát, coi thường tính mạng của bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Tại nhiều nước trên thế giới, hành vi vi phạm trên cao tốc nếu ở mức độ nguy hiểm bị xếp vào loại tội phạm; mức xử phạt hành chính cho các vi phạm này cũng khá cao, kèm theo đó là nhiều hình phạt khác, như: lao động công ích, tăng mức bảo hiểm bắt buộc đối với trách nhiệm dân sự của người điều khiển phương tiện giao thông.../.