Đợt rét đậm kéo dài đến 4/1, Bắc Bộ khả năng có mưa tuyết, băng giá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vắn Trung ương, không khí lạnh hiện đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 3-4/01/2019; từ nay đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét do không khí lạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1

Thời tiết Hà Nội: Có mưa, mưa rào. Từ nay đến khoảng ngày 04/01/2019 trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ./.

