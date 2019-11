Dự án “Giảm tốc độ- trường học an toàn” phát huy hiệu quả tại Gia Lai

Đứng đón con ở cổng Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku (Gia Lai), anh Trần Minh Đức cảm thấy khá yên tâm khi khu vực hành lang an toàn giao thông trước cổng trường được đầu tư xây dựng bài bản. Khu vực dành cho phụ huynh chờ con cũng được bố trí hợp lý, còn các phương tiện qua lại cơ bản chấp hành tốt biển báo tốc độ hạn chế ở mức tối đa 40km/h, đem lại cảm giác an toàn.



"Điều đó là rất hay cho học sinh. Khi qua khu vực để đón trẻ em qua lại, đông người thì bắt buộc phải giảm tốc độ đến mức tối đa cho phép để mà giữ an toàn cho học sinh khi ra vào. Điều này nên nhân rộng ra tất cả các địa bàn, tất cả trường học để mà giữ an toàn cho học sinh và phụ huynh đưa đón con”, anh Đức cho biết.



Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku cho biết, Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng kề đường Lê Duẩn cũng là trục Quốc lộ 19, lưu lượng xe qua lại rất lớn. Trước đây, giao thông qua lại khu vực trường học này mỗi lúc tan trường rất hỗn loạn. Khi ấy kể cả ý thức của phụ huynh cũng chưa tốt. Nhưng chỉ qua hơn 1 năm triển khai dự án giảm tốc độ- trường học an toàn, với sự chung tay của chính quyền, ngành chức năng và trường học, ý thức của người tham gia giao thông cũng như phụ huynh đã thay đổi hẳn, tạo ra một khu vực an toàn về giao thông trước trường học.

Theo ông Tùng, lắp đặt hệ thống giảm thiểu tốc độ tại Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng thì từ khi hoàn thiện, đưa vào sử dụng đến nay thì đáp ứng được việc tác động đến giao thông. Nhận thức của người dân thì chuyển biến rõ rệt. trong quá trình triển khai thực hiện thì Trường Nguyễn Lương Bằng nằm trên trục lộ Lê Duẩn, về góc độ địa phương cũng đã cùng với công an triển khai công tác tuyên truyền thì đến nay đa số có những chuyển biến tích cực ở giao thông khu vực trường học.

Cũng là ngôi trường được triển khai thí điểm dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn”, bà Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu xã Biển Hồ vui mừng cho biết, hạ tầng giao thông trước cổng trường đến nay đã được cải tạo bài bản. Các biển báo giao thông cũng được lắp đặt hợp lý. Các cơ quan chức năng cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định tốc độ qua trường học. Từ đó, đã dần làm thay đổi ý thức tham gia giao thông của người dân và khắc phục được những bất cập, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với học sinh.



“Rất vui mừng và hài lòng với những hiệu quả thiết thực từ dự án đem lại. Thứ nhất là cổng trường được bố trí một cách phù hợp với địa hình giao thông hiện tại, thoáng đãng, rộng rãi và có các vạch kẻ, đường lề quy định theo mốc chuẩn an toàn giao thông quy định. Ngoài ra những biển báo cụ thể, không những giúp phụ huynh, con em trên địa bàn hiểu mà còn giúp những người tham gia giao thông qua khu vực đó thực hiện một cách rất nghiêm túc”, bà Nga nói.

Tốc độ giảm xuống 40km/h

Tại thành phố Pleiku, Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” được Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á tài trợ và triển khai thí điểm từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2020. Mục tiêu là xây dựng một môi trường giao thông đường bộ an toàn hơn quanh khu vực trường học thông qua các biện pháp can thiệp như: Cải tạo cơ sở hạ tầng đường bộ, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng, áp dụng quy định giảm tốc độ.

Trực tiếp đi khảo sát tại thành phố Pleiku, bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết dự án đã có hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận: “Dấu ấn thành công nhất trong một năm đầu triển khai Dự án chính là đã giảm được tốc độ từ 50km/h xuống còn 30km/h trên tỉnh lộ qua trường Phan Đăng Lưu và giảm từ 60km/h xuống còn 40km/h trên quốc lộ qua trường Nguyễn Lương Bằng. Theo đánh giá của tôi thì bước đầu triển khai dự án như vậy là đã thành công với các hợp phần dự định làm trong 1 năm nay.”

Theo khảo sát của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á, mỗi năm nước ta có khoảng 1.900 trẻ em bị tử vong do tai nạn giao thông và đây là nguyên nhân đứng thứ 2 gây ra tử vong ở trẻ em. Còn theo khảo sát khác, cứ 100 nghìn trẻ em thì có khoảng 20 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, con số này ở các nước ASEAN là trên 7 và các nước phát triển là trên 4.

Để hạn chế tai nạn cho trẻ em, Quỹ phòng chống thương vong Châu Á đã triển khai dự án “Giảm tốc độ- trường học an toàn” tại 6 tỉnh trong cả nước và Gia Lai là một trong số những tỉnh được thí điểm triển khai.

Bà Đinh Kim Phượng, Quản lý chương trình Quốc gia Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á cho biết, thông qua các dự án thí điểm, quỹ sẽ vận động để các địa phương tiến hành nhân rộng, hướng đến sự an toàn hơn nữa cho học sinh.

Theo bà Phượng, sau khi triển khai thí điểm 2 năm thực hiện dự án tại thành phố Pleiku, Gia Lai thì chúng tôi mong muốn có được một kết quả tốt và vận động được chính sách, trước mắt đối với tỉnh Gia Lai sẽ ban hành các quyết định để giảm tốc độ tại các khu vực trường học hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh trước, sau đó làm tiền đề để áp dụng trên toàn quốc sau này.

“Giảm tốc độ- trường học an toàn” không chỉ là mong mỏi của các tổ chức bảo vệ trẻ em quốc tế, trong nước mà còn đang là niềm mong mỏi của các bậc phụ huynh tại Gia Lai. Việc nhân rộng là rất cần thiết, bởi nó không chỉ đảm bảo cho học sinh được an toàn hơn, mà còn dần hình thành ở thế hệ trẻ và cộng đồng ý thức sâu sắc về việc tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho mọi người./.