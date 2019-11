Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với bão số 6

Sáng ngày 9/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) tổ chức họp bàn các giải pháp ứng phó bão số 6.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính đến sáng 9/11, lực lượng bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện với 243.063 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 6.

Đến nay, các địa phương đã lên kế hoạch di dời tổng cộng 37.811 hộ với 152.563 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm ra khơi từ ngày 7 và 8/11; các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã có kế hoạch cấm ra khơi vào các ngày 9 và 10/11. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học vào ngày 11/11.

Về hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ, hiện 6 hồ thủy điện, thủy lợi đang xả tràn; 58 hồ hư hỏng và đang sửa chữa. Khu vực Tây Nguyên: Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi mực nước đạt 80-90% dung tích; 5 hồ thủy lợi đang xả tràn; 64 hồ hư hỏng và đang sửa chữa.

Diện tích lúa chưa thu hoạch trong vùng ảnh hưởng: Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ: diện tích lúa chưa thu hoạch 56.482 ha; Các tỉnh vùng Tây Nguyên: diện tích lúa chưa thu hoạch 19.793 ha.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, bão số 6 hiện đang di chuyển ổn định về hướng Tây.

“Hôm nay các trung tâm khí tượng lớn trên thế giới đều dự báo bão số 6 khả năng sẽ đổ bộ vào bờ chậm hơn dự kiến, cụ thể khả năng sẽ vào bờ từ đêm đến rạng sáng ngày 11/11. Khi áp sát bờ với cường độ cấp 9, cấp 10 giật cấp 12. Sóng biển cao 6-7m, tại Quy Nhơn sóng cao 5m. Về lượng mưa do bão số 6, tập trung ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, 200-350 mm, cục bộ một số nơi lượng mưa có thể đạt 400 mm. Do mưa Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định có nguy cao sạt lở đất nên cần hết sức chú ý”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng Cứu hộ- Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, để ứng phó bão số bão 6 ngoài việc phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi, thông báo, kiểm đếm tàu thuyền, lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bà Rịa- Vũng Tàu có 4.597 cán bộ, chiến sĩ cùng 280 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia xử lý tình huống khi có yêu cầu. Số tàu ở khu vực nguy hiểm ở giữa biển Đông 109 chiếc với 2732 lao động. Số lồng bè 3356 lồng bè.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT.

Phát biểu tổng kết tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT cho biết, hiện toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi trú tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 6. Dự báo đêm ngày 10 và rạng sáng ngày 11/11, bão sẽ đổ bộ vào bờ.