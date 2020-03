Đuối nước khi tắm biển tại nơi không có đội cứu hộ

Ngày 1/3, sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể của du khách Hà Nội gặp nạn khi tắm biển ở thành phố Tuy Hòa.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân nhưng gặp khó khăn vì sóng lớn.

Nạn nhân là anh P. T.T. 26 tuổi, ở Hà Nội, vào tỉnh Phú Yên du lịch. Chiều ngày 28/2, nhóm du khách gồm 3 nam, 2 nữ, tắm biển tại bãi biển phường 6, thành phố Tuy Hòa. Trong lúc tắm 2 người bị đuối nước, 1 người là nữ, 27 tuổi may mắn được thành viên trong nhóm cứu còn anh T. bị sóng biển cuốn ra xa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tỉnh Phú Yên đã điều động lực lượng chức năng tỉnh với gần 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an, Biên phòng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên công tác ứng cứu, tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Vùng biển khá nguy hiểm nhưng không còn đội cứu hộ chuyên nghiệp

Đến ngày 1/3, thi thể anh T được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 200m. Bãi biển nơi các du khách gặp nạn, là vùng hay có sóng lớn, nguy hiểm nhưng lại không còn Đội cứu hộ chuyên nghiệp. Du khách khi tắm biển tại thành phố Tuy Hòa được khuyến cáo cần đến các vị trí có đông người tắm; khi có sóng to và gió cần hạn chế bơi ra xa để tránh rủi ro./.