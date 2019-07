EVN SPC tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7

Với tình cảm biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc, trong tháng 7/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị đối với cộng đồng.



Cụ thể, sáng 17/7, đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) do ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty làm trưởng đoàn đã đến và ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu.

EVN SPC tặng nhà tình nghĩa tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, Long An.

Tại đây, đoàn đã trao tặng 68 phần quà và tiền mặt trị giá hơn 40 triệu đồng cho các thương bệnh binh và người có công, gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến trung tâm, góp phần động viên các cán bộ quản lý, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của trung tâm tiếp tục phát huy thành tích đạt được, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực chăm sóc, điều trị các thương, bệnh binh.

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương bệnh binh, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Số tiền này do cán bộ, nhân viên và người lao động của Tổng công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đóng góp, hỗ trợ.

Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dư tại xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Cùng ngày, đoàn đến thăm Mẹ VNAH Lương Thị Chính, 96 tuổi ngụ tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Mẹ VNAH Lương Thị Chính (SN 1923, tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) có chồng là liệt sĩ Lê Văn Ngay và con là liệt sĩ Nguyễn Thị Lang. Ông Lê Văn Ngay, sinh năm 1920, hy sinh năm 1949 khi đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 919. Lúc hy sinh ông Ngay là Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 919.

Sau đó, Đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Chinh - nguyên CB-CNV thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa -Vũng Tàu, là bệnh binh, cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến trường biên giới Tây Nam, cũng là người con của cụ ông 108 tuổi Nguyễn Văn Mâu thuộc Hội người cao tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dư, sinh năm 1930, ngụ ấp Bình Lạc, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, có chồng và con là liệt sĩ.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn tổ chức sửa chữa, thay thế dây điện, bóng đèn và tặng quà cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Cảnh, bệnh binh 2/3 tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền với tổng kinh phí 3,5 triệu đồng.

Từ đây đến ngày 25/7 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, EVN SPC cũng sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và sửa chữa, thay mới đường dây điện, bóng điện cho các hộ gia đình chính sách, Mẹ VNAH, và trao nhà tình nghĩa cho 3 gia đình chính sách huyện Xuyên Mộc. Đây là hoạt động thường xuyên của ngành Điện nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị đối với cộng đồng.

EVN SPC tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền,

Nằm trong chuỗi các hoạt động trên, ngày 17/7 tại Tiền Giang, Công ty Điện lực Tiền Giang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, do Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng. Tham dự có ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Tiền Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang.

Dịp này, lãnh đạo EVN SPC và Công ty Điện lực Tiền Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dư, sinh năm 1930, ngụ ấp Bình Lạc, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, có chồng và con là liệt sĩ. Tiếp đó đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Võ Thị Lớn, ở xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo. Bà Võ Thị Lớn là con liệt sĩ, căn nhà gia đình bà đang ở cũng được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng trong năm 2017.

Đoàn đã trao tặng 68 phần quà và tiền mặt trị giá hơn 40 triệu đồng cho các thương bệnh binh và người có công.

Tại Long An, ngày 18/7, Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) và Công ty Điện lực Long An phối hợp với UBND huyện Tân Thạnh, UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn.

4 căn nhà tình nghĩa trao cho các gia đình chính sách tại hai xã Tân Hòa, Tân Lập của huyện Tân Thạnh và 1 căn tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường. Mỗi căn có trị giá 50 triệu đồng. Trong đó, EVN SPC hỗ trợ 3 căn còn lại 2 căn do ngành điện vận động đối tác là Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) hỗ trợ.

Đoàn thăm hỏi Mẹ VNAH Lương Thị Chính, 96 tuổi ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền, BR-VT

Tổng Giám đốc EVN SPC Nguyễn Phước Đức cho biết, đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) của ngành điện nhằm phát huy, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh đó, ngành Điện cũng thường xuyên có những hoạt động an sinh-xã hội chia sẻ với những khó khăn, hỗ trợ các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, thông qua hoạt động còn tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa ngành điện với địa phương liên quan, tạo sự lan tỏa và hướng tới lợi ích của cộng đồng. Dịp này, EVN SPC còn tặng 1.000 quyển tập cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Ngành Điện đến sửa chữa, thay thế dây điện, bóng đèn và tặng quà cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Cảnh, bệnh binh 2/3 tại thị trấn Long Điền, BR-VT

Hướng đến kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Tổng công ty đã và đang tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiết thực như tổ chức thăm và tặng quà 3 Mẹ VNAH tại TX Lagi (Bình Thuận), huyện Long Đất (Bà Rịa Vũng Tàu), huyện Gò Công Tây (Tiền Giang); thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công huyện Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Xây tặng 17 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo tại các tỉnh phía Nam;…



Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc EVN SPC cho biết, trong năm 2019, đơn vị sẽ tài trợ xây dựng 270 căn nhà tình nghĩa, tình thương, đồng đội với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Ngoài ra, đơn vị còn nhận phụng dưỡng 40 Mẹ VNAH; tổ chức thăm hỏi trên 260 gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ. Đây là tấm lòng của hơn 22.000 cán bộ công nhân viên chức của EVN SPC đóng góp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trước đó, trong phong trào "cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" đoạn 2016 – 2018, EVN SPC đóng góp, hỗ trợ lên tới 32,4 tỷ đồng, giúp xây dựng nhà tình nghĩa cho hơn 670 gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam./.