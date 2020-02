Gãy dầm cầu 170 tỷ khi đang thi công tại Quảng Ngãi

Cầu An Phú bắt qua sông Phú Thọ, nối liền hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi có mức đầu tư gần 170 tỷ đồng do UBND TP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Cây cầu dài 368m và đường dẫn hai đầu cầu tổng cộng hơn 200m. Đơn vị thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533, nhà thầu thi công xây dựng là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Lũng Lô 251.

Đoạn dầm cầu bị gãy.

Sau hơn 22 tháng thi công, khoảng 8h ngày 26/2, trong lúc công nhân thi công đưa dầm cầu thứ tư, nhịp 8 vào lắp ráp thì xảy ra sự cố. Hệ thống ray, con lăn kéo dầm bất ngờ bị gãy, bể làm dầm cầu rơi xuống đất gãy vỡ. Sự cố không thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại một phần dầm khoảng 400 triệu đồng. Sau khi xảy ra sự cố, UBND thành phố Quảng Ngãi đã yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công công trình.

Ông Nguyễn Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đơn vị thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân gây sự cố, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tăng cường biện pháp an toàn thi công, đảm bảo kịp tiến độ theo kế hoạch.



"Sau khi đánh giá đúng các nguyên nhân, giải quyết rõ các nguyên nhân cả khách quan, chủ quan gây ra sự cố và có cam kết của các đơn vị liên quan đảm bảo không để xảy ra các sự cố tương tự, UBND thành phố sẽ tiếp tục cùng với sở Giao thông Vận tải cho phép triển khai lại dự án. Khi chưa có cam kết, chúng tôi tạm dừng thi công dự án", ông Anh nhấn mạnh./.