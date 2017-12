Giải cứu thành công 4 thuyền viên bị bán cho tàu cá

Trước đó, vào lúc 20h ngày 16/12, tại khu vực Trạm kiểm soát biên phòng Công trình 15, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố đã giải cứu thành công 4 thuyền viên của tàu cá BV5969 do Trần Thế Tây, 31 tuổi ở tại ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang làm chủ tàu có hành vi giam giữ, cưỡng ép lao động.

4 thuyền viên được giải cứu gồm: Nguyễn Văn Huy Tâm ở ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Sơn Thương, ở thị trấn A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Lê Hữu Thành, ở xã An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và Phạm Văn Cảnh, ở xã Trà Ôn, huyện Phú Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng đánh án bằng các biện pháp nghiệp vụ để lôi kéo Trần Văn Vũ và Nguyễn Ngọc Trung ra Đà Nẵng.

Ngày 20/12, khi Trung và Vũ vừa đặt chân tới Đà Nẵng thì bị lực lượng đánh án bắt giữ. Hiện, cả 4 thuyền viên được Đồn Biên phòng Sơn Trà chăm sóc sức khỏe và bố trí ăn nghỉ tại đơn vị./.

