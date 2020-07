Hà Nội đón trận mưa lớn giải nhiệt trong sáng sớm ngày 3/7

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m tiếp tục hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 4/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở nhiều nơi ở Hà Nội trong sáng 3/7.

Từ nay (3/7) đến ngày 4/7, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).

Khu vực Hà Nội: Từ nay (3/7) đến khoảng ngày 4/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội đã xảy ra mưa to tại hầu hết các khu vực các quận và một số huyện. Ghi nhận tại thời điểm 7h sáng ngày 3/7, khu vực quận Nam Từ Liêm có lượng mưa đo được là 4,9mm, quận Cầu Giấy là 2,9mm, khu vực Ngã Tư Sở 3,6mm và nhiều điểm khác của Hà Nội đều có hiện tượng mưa vào thời điểm sáng sớm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và đêm nay (3/7), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.