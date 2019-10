Hai bé gái song sinh ở Nghệ An tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B

Ngày 16/10, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An xác nhận thông tin trên. Hiện Sở Y tế Nghệ An cũng đã mời các chuyên gia đầu ngành từ Hà Nội vào phối hợp cùng Sở để xác định nguyên nhân sự việc. Dự kiến trong ngày hôm nay 16/10, Hội đồng chuyên môn sẽ họp để làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An nơi hai cháu được tiêm vaccine rồi tử vong sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, vào ngày 13/10, hai bé gái song sinh có cân nặng lần lượt là 3,3 kg và 3,1 kg, sau khi được các bác sĩ khám sàng lọc và tiến hành tiêm vaccine viêm gan B tại bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Tuy nhiên, sau khi tiêm vaccine, bé thứ nhất có biểu hiện nôn trớ, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Bé thứ hai có biểu hiện tương tự nhưng muộn hơn. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, điều trị thêm sốc phản vệ sau tiêm vaccine… nhưng đã tử vong sau đó. Gia đình cũng chưa dám cho sản phụ biết tin vì sợ mẹ các cháu quá sốc.