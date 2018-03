Hai vợ chồng bốc cháy trong phòng trọ ở Bình Dương

Đến 17h ngày 12/3, lực lượng chức năng thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân hai vợ chồng bốc cháy trong căn phòng trọ nằm trên đường An Phú 25, phường An Phú.

Nạn nhân được xác định là hai vợ chồng chị Neng Kim Hoang (30 tuổi) An Giang) và anh Chau Prốs Tuốch (30 tuổi) - cùng quê An Giang.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo người dân xung quanh, vào lúc trưa nay, mọi người nghe nhiều tiếng động phát ra từ phòng trọ số 6, nằm trong khu trọ đường An Phú 25, phường An Phú, thị xã Thuận An.

Khi lại gần thì phát hiện bên trong hai vợ chồng thuê trọ tại đây bốc cháy toàn thân giữa nền nhà.

Ngay sau đó, chủ dãy trọ cùng lực lượng chức năng địa phương đã cố gắng phá cửa để vào bên trong chữa cháy, cứu người.

Lúc này, hai vợ chồng đã nằm bất động dưới nền nhà trong tình trạng bỏng toàn thân, cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, hai vợ chồng mới thuê trọ tại đây để làm công nhân. Trước khi xảy ra sự việc, người dân xung quanh có nghe thấy tiếng cãi vã của hai vợ chồng. Gần đây, anh Chau Prốs Tuốch nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên thường xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.