Hàng loạt cột đèn trang trí trên TP Vinh bị quật ngã sau một trận dông

Chiều tối 17/5, trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An xảy ra mưa giông kèm theo gió khá mạnh. Mặc dù chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nhiều cột đèn trang trí vừa được đầu tư xây dựng trên đại lộ Lê Nin đã bị quật ngã, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Cột đèn trang trí bị đổ gãy ra đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Theo ghi nhận, trên đại lộ Lê Nin từ ngã tư giao nhau giữa đường Phạm Đình Toái đến ngã tư sân bay Vinh, nhiều cột đèn trang trí đã bị hư hỏng nặng sau cơn dông. Trong đó một số cột đèn đổ trong giải phân cách, còn lại một số trường hợp bị đổ lấn ra làn đường gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.

Hệ thống đèn trang trí trên đường Lê Nin bị “hạ gục” sau trận dông vào chiều tối ngày 17/5.

Ngay sau đó lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã lập tức có mặt tại những vị trí trên để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây. Đồng thời TP Vinh cũng đã cử lực lượng tháo dỡ những cột đèn bị hư hỏng để đảm bảo an toàn.

Được biết, hệ thống đèn trang trí trên đại lộ Lê Nin được lắp đặt nằm trong dự án lắp đặt mới các hệ thống điện trang trí, sửa chữa các hệ thống đèn bị hỏng phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua. Dự án được triển khai trên 2 tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm TP Vinh là đường Lê Nin và đường Nguyên Du.

Phần trụ của một cột đèn trang trí vừa bị “hạ gục”.

Nghệ An là một trong những địa phương tại miền Trung thường xuyên chịu tàn phá của những cơn bão lớn với gió giật mạnh. Tuy nhiên chỉ trải qua một trận dông hệ thống đèn trang trí trên đã “gục ngã” khiến nhiều người đặt câu hỏi về sức chịu đựng của hệ thống đèn trang trí này khi mùa mưa bão sắp đến./.